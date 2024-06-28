У Росії дорожчають старі автомобілі західних брендів. Машину можна купити дорожче за її початкову ціну

Зростання цін на автомобілі й дефіцит машин західних брендів, що пішли з Росії, призвело до незвичайної ситуації: машини з віком стають дорожчими. Так, автомобілі, куплені новими кілька років тому, зараз можна продати дорожче за їхню початкову ціну.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російське аналітичне агентство "Автостат".

Наприклад, залишкова вартість (тобто ціна, з урахуванням зносу, пробігу тощо) всіх 2-5-річних кросоверів Kia Sportage, Toyota RAV4 і Volkswagen Tiguan зараз на 11-54% вища за їхню ціну в момент купівлі новими.

Трирічний Kia Sportage у 2020 році втрачав 20% від початкової ціни, а у 2024 році трирічние авто цієї моделі коштує 42% більше за суму, за яку була куплена. Трирічна Toyota RAV 4 зараз дорожча на 50%, а Volkswagen Tiguan – на 54%.

Зазначається, що одна з причин високої залишкової вартості – те, що перелічені автомобілі зараз офіційно в Росію не поставляються, як і всі інші моделі міжнародних брендів (крім китайських), які зупинили бізнес після початку розв'язаною Росією повномасштабної війни проти України.

Як повідомляється, якщо раніше нові автомобілі дорожчали на 5-6% на рік, то за останні два роки вони подорожчали в 1,5 раза. Потім зростання вартості автомобілів, що офіційно поставляються на ринок, суттєво сповільнилося через розширення асортименту, появи бюджетних модифікацій та знижок від виробників.

Однак паралельний імпорт продовжує швидко дорожчати – як через великі витрати на логістику, так і через нові бар'єри, що вибудовуються санкціями та російською владою – перш за все, утилізаційного збору, що нині збільшує ціну автомобіля на сотні тисяч рублів.

Надій на те, що зростання цін на бренди, що пішли з Росії, сповільниться, немає, погоджуються учасники ринку та незалежні експерти.

Раніше повідомлялося, що росіяни стали частіше брати кредити під заставу транспортних засобів: за п'ять місяців 2024 року громадяни РФ заклали в банках 858,2 тис. автомобілів, мотоциклів та мопедів, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того повідомлялося, що китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.