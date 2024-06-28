Поблизу окупованої Запорізької АЕС зруйновано станцію радіаційного моніторингу

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що цього тижня внаслідок обстрілів та пожежі було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу.

Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ, передає Інтерфакс-Україна.

Як наголосив генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.

Зазначається, що станція була розташована приблизно за 16 кілометрів від окупованої Запорізької АЕС.

У МАГАТЕ зауважили, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Інцидент стався лише за кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в Енергодарі призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу довкілля після того, як у них розрядилася резервна батарея.

"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупаційне керівництво Запорізької АЕС допомагає російським військовим вивозити обладнання

Наголошується, що Запорізька АЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними з ядерною безпекою під час війни.

Зокрема, минулого тижня представники МАГАТЕ упродовж більшості днів чули вибухи на певній відстані від станції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.