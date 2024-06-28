Найменший банк в Україні добровільно припинив діяльність. Нацбанк уже відкликав ліцензію

Національний банк відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі Банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 27 червня 2024 року за ініціативою самого банку.

Зазначається, що ще 12 грудня 2023 року єдиний акціонер "Альпарі Банку" ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності зі збереженням юридичної особи, а 14 травня цього року банк завершив свою роботу.

Як наголошує регулятор, АТ "Альпарі Банк" – дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ "Вернум Банк", ПАТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк", ПАТ "Кредит Оптима Банк" та ПАТ "Розрахунковий центр".

Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Нацбанком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності у встановлений строк.

"Альпарі" є найменшим банком в Україні, станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи). У банку було 6 176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку, зазначає ЕП.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

Як повідомлялося, "Альпарі Банк" планувала купити державна "Укрпошта", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл.

За даними ЗМІ, "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури також погодили відповідну угоду, але проти виступив НБУ. Регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю банку "Альпарі" без прийняття рішення 29 травня 2023 року.