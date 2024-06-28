АРМА передали завод братів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) завод з виробництва цегли у Львівській області, який належав рідним братам підозрюваних у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Підприємство оцінюють у $5 млн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

У державну власність перейде й інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

У червні минулого року ДБР вже передало українським військовим арештований автопарк підприємства вартістю понад $1 млн.

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Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

"Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю $3,5 млн. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб", – з’ясували правоохоронці.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.