"Нафтогаз" призначив Лагна новим керівником "Укргазвидобування"

Наглядова рада та правління НАК "Нафтогаз України" призначили Сергія Лагна тимчасовим виконувачем обов'язків очільника АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Сергій Лагно – висококласний спеціаліст із майже 20-річним досвідом роботи у видобуванні вуглеводнів. Має дві вищі технічні освіті за спеціальностями – "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Видобування нафти і газу", – йдеться у повідомленні.

Раніше він обіймав посаду головного інженера "Укргазвидобування".

Напередодні наглядова рада звільнила попереднього очільника "Укргазвидобування" Олега Толмачева. До того він написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, від початку цього року "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.