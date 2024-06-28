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"Нафтогаз" призначив Лагна новим керівником "Укргазвидобування"

Сергій Лагно

Наглядова рада та правління НАК "Нафтогаз України" призначили Сергія Лагна тимчасовим виконувачем обов'язків очільника АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Сергій Лагно – висококласний спеціаліст із майже 20-річним досвідом роботи у видобуванні вуглеводнів. Має дві вищі технічні освіті за спеціальностями – "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Видобування нафти і газу", – йдеться у повідомленні.

Раніше він обіймав посаду головного інженера "Укргазвидобування".

Напередодні наглядова рада звільнила попереднього очільника "Укргазвидобування" Олега Толмачева. До того він написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, від початку цього року "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Автор: 

Нафтогаз (3326) Укргазвидобування (934)


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Нагадаємо, від початку цього року "Укргазвидобування" https://biz.censor.net/news/3491729/*************************************** порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3497114

От і звільнили бо сильно поспішив з покращенням, требі ж було 5% безобліково на ліво продавати поважним людям
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28.06.2024 14:00 Відповісти
Ще одне лайно
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28.06.2024 14:23 Відповісти
Що за чергове Лагно ?? Хотілось написати Лайно, але не буду ! Ну ви поняли...
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28.06.2024 20:42 Відповісти

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