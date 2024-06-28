Митниця попередила про кримінальне покарання за контрабанду з наступного понеділка

З 1 липня набирає чинності стаття 201-3 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

Відповідні зміни передбачені ухваленим у грудні минулого року законом Nº3513-IX "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів", повідомляє Державна митна служба України.

"Відтак, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинене у значному розмірі, – карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти пʼяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – наголошується у повідомленні.

Контрабанда товрів вважається вчиненою у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в пʼять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (7,57 млн грн і більше), у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (15,14 млн грн і більше).

Крім того, у низці випадків законом передбачене суворіше покарння:

контрабанда товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – карається штрафом від пʼятдесяти тисяч до сімдесяти пʼяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

контрабанда товарів, вчинена організованою групою, загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Як повідомлялося, наприцінці грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Закон передбачає кримінальне покарання за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Розслідування цієї категорії злочинів перебуває в підслідності Бюро економічної безпеки України.