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Новини Ринок землі
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Ціни на землю в Україні зросли до нового рекорду

земля

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку земель: середньозважена ціна гектара в травні становила 45 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE), що проводлося на замовлення програми USAID, передає Інтерфакс-Україна.

Так, ціна землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була ще вищою і досягла 46,2 тис. грн.

"Зазначені ціни базуються на офіційних цінах, зареєстрованих у Реєстрі майнових прав під час вчинення правочинів купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина всіх угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, встановленої законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%", – зазначили в KSE.

Водночас аналітики вважають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи буде довгостроковим трендом.

Від початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди.

Вітак, наголошується в дослідженні, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року потягнуло за собою структурні зміни умов на ринку, і, як наслідок, призвело до збільшення цінності сільгоспземель.

Ринок землі в Україні

На початку травня повідомлялося, що після відкриття ринку землі для юридичних осіб бізнес продав понад 1000 гектарів землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Автор: 

земля (867) ціни (3521)


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Топ коментарі
+2
Це копійки
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28.06.2024 19:19
+2
Правильно , навіщо думати (( Курс долара тобі нічого не каже , на скільки відсотків з березня гривня здешевшала відносно нього ?
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28.06.2024 21:09
+1
Продавати землю під час війни,коли народ думає як вижити могли дозволити тільки вороги України.У тій же Польщі с/г земля першої категорії коштує 20000 доларів за гектар,і я сумніваюсь що по родючості її можливо порівнювати з нашими чорноземами.Україну дограбовує зелена влада.
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28.06.2024 22:40
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а що тут думати - землю вже розпродали,зменшується пропозиція збільшується ціна.а ви вкраїнчики гнийте під бахмутом.
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28.06.2024 19:01 Відповісти
Правильно , навіщо думати (( Курс долара тобі нічого не каже , на скільки відсотків з березня гривня здешевшала відносно нього ?
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28.06.2024 21:09 Відповісти
Це копійки
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28.06.2024 19:19 Відповісти
Ти пробував на тій землі працювати , а не язиком орати ? Запитай у тих хто на землі сам працює які у нього останні роки "суперприбутки " , а з нового року гетьманкіни вдвічі податки піднімуть.
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28.06.2024 21:16 Відповісти
Не повіриш - 3 города сам тягну на собі і знаю скільки земля чорнозем має коштувати
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29.06.2024 17:39 Відповісти
Ану детальніше розкажи що ти там "три года " тягнеш , бо я "тягну " вже пів століття та й то ніяк не пойму про що ти розспівався .
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29.06.2024 21:41 Відповісти
Три города, навчись читати
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01.07.2024 12:31 Відповісти
Ага , аж три города ...... а які саме "города" тягнеш - щось таке як Київ , чи як мухосранськ ? (( Перед тим як вчити мене читати навчись писати " 3 города " він тягне , а може городи ? (( Ну а тепер по темі - коли ти "потягнеш " хоч тридцять гектарів у полі , а не "три города " біля хати , тоді розкажеш мені по чому в Одесі рубероїд , а поки що засунь свої городи подалі і знай їм ціну ((
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01.07.2024 22:16 Відповісти
Брехня. Цена выросла потому что гривна просела. Мне за мои 1.7. Га, полученные как УБД ещё в 2017 году давали более 2х тысяч долларов (что конечно же копейки). А сейчас эта земля вообще непригодна после оккупации.
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28.06.2024 20:11 Відповісти
Ну якби у тебе під Києвом земля була , то звісно що копійки , проблема якщо десь на хуторах незвіданих , навіть якщо не окупована, то її незабаром іноземці тільки купуватимуть , той хто сам на землі горбатиться дорожче її купить хіба як канабіс вирощує , з 2022 рослинництво в Україні у глибокій жопі ((
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28.06.2024 21:13 Відповісти
Ну нарешті здихаюсь від цих сраних паїв!
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28.06.2024 22:10 Відповісти
Продавати землю під час війни,коли народ думає як вижити могли дозволити тільки вороги України.У тій же Польщі с/г земля першої категорії коштує 20000 доларів за гектар,і я сумніваюсь що по родючості її можливо порівнювати з нашими чорноземами.Україну дограбовує зелена влада.
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28.06.2024 22:40 Відповісти
то може не ціна росте, а долар
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29.06.2024 09:01 Відповісти

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