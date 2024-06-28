Ціни на землю в Україні зросли до нового рекорду

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку земель: середньозважена ціна гектара в травні становила 45 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE), що проводлося на замовлення програми USAID, передає Інтерфакс-Україна.

Так, ціна землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була ще вищою і досягла 46,2 тис. грн.

"Зазначені ціни базуються на офіційних цінах, зареєстрованих у Реєстрі майнових прав під час вчинення правочинів купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина всіх угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, встановленої законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%", – зазначили в KSE.

Водночас аналітики вважають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи буде довгостроковим трендом.

Від початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди.

Вітак, наголошується в дослідженні, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року потягнуло за собою структурні зміни умов на ринку, і, як наслідок, призвело до збільшення цінності сільгоспземель.

Ринок землі в Україні

На початку травня повідомлялося, що після відкриття ринку землі для юридичних осіб бізнес продав понад 1000 гектарів землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.