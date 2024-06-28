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Новини
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Уряд знає, як платити пенсії та субсидії ще рік, – Шмигаль

Денис Шмигаль

Український уряд вчасно виплачує всі соціальні платежі, пенсії та субсидії, і має бачення, як забезпечити фінансування цих витрат у наступному році.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

"Важливо, що кожна гривня бюджету, зібрана в Україні, витрачається для наших Сил безпеки й оборони. Тим часом усі соціальні та бюджетні виплати відбуваються завдяки підтримці партнерів. В Уряду зараз є чітке розуміння, як ми будемо виплачувати соціальну підтримку не лише цього року, але й наступного", – розповів голова уряду.

Як повідомлялося, 13 червня лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що це рішення лідерів країн "Великої сімки" (G7) є історичним і дозволить українському уряду з упевненістю дивитися у 2025 рік.

Автор: 

держбюджет (1586) держборг (1095) Кабмін (7788) пенсія (692) Шмигаль Денис (1509)


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сурьезно?
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28.06.2024 18:51 Відповісти
Пенсии это не проблема, главное продумайте как платить депутатам, их помощникам и остальным госслужащим, с учётом их требований к увеличению. А пенсионеры, сколько вы не пытаетесь, они выживают
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28.06.2024 18:54 Відповісти
Краще б "уряд" та "слуги" розуміли, що мародерити з держбюджету не можна.

Але до "корита" квартал95 дорвався саме для мародерення - на крилах служб рф (агентів, пропаганди), впливу телесеріала про Голобородька…
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28.06.2024 19:43 Відповісти
От брехливий піда,ас.
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28.06.2024 22:15 Відповісти
а ніяк
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29.06.2024 07:35 Відповісти
Фантастичний: Будемо менше красти, і заробимо!

Більш реальний: Прилетять інопланетяни, і дадуть гроші.
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29.06.2024 11:58 Відповісти

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