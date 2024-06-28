Уряд знає, як платити пенсії та субсидії ще рік, – Шмигаль
Український уряд вчасно виплачує всі соціальні платежі, пенсії та субсидії, і має бачення, як забезпечити фінансування цих витрат у наступному році.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.
"Важливо, що кожна гривня бюджету, зібрана в Україні, витрачається для наших Сил безпеки й оборони. Тим часом усі соціальні та бюджетні виплати відбуваються завдяки підтримці партнерів. В Уряду зараз є чітке розуміння, як ми будемо виплачувати соціальну підтримку не лише цього року, але й наступного", – розповів голова уряду.
Як повідомлялося, 13 червня лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.
Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що це рішення лідерів країн "Великої сімки" (G7) є історичним і дозволить українському уряду з упевненістю дивитися у 2025 рік.
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Але до "корита" квартал95 дорвався саме для мародерення - на крилах служб рф (агентів, пропаганди), впливу телесеріала про Голобородька…
Більш реальний: Прилетять інопланетяни, і дадуть гроші.