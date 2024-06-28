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Новини
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У "Дії" будуть відображатися медичні дані українців. Які функції доступні?

медицина,медреформа

Українці зможуть через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я – ЕСОЗ, – а також обрати сімейного лікаря, подати декларцію чи розірвати дійсну.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"А ще зможете вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у "Дії", – розповіли в Мінцифри.

На першому етапі сервісу доступні такі фунції:

  • зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;
  • самостійно подавати декларації про вибір лікаря – сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
  • переглядати раніше подані декларації, а за потреби – розірвати декларацію з лікарем;
  • змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надалі сервіс заплновано розширяти.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'являться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені.

Автор: 

медицина (623) електронні документи (324) Мінцифри (821) Дія (634)


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https://biz.censor.net/user/332714

Нарешті! Чому б так, або через ЕЦП/КЕП не зробити для пацієнтів із самого початку??? Бо через криворуких лікарів та розробників деяких МІС - у ЕСОЗ купа дублюючих та невірних записів!!!
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28.06.2024 20:51 Відповісти
Ще треба змінювати презедента .
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28.06.2024 20:53 Відповісти
Він ітак нелегітимний то як виганяти нелегітимного який мертвою хваткою вчіпився за владу залишається одне-"запросити на концерт кобзона"
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28.06.2024 21:37 Відповісти
А нахріна воно потрібне, при працюючому Хелсі?
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28.06.2024 21:44 Відповісти
типу альтернатива... в Італії, наприклад, штук 7 таких програм, як Дія, від різних виробників, починаючи з державного і закінчуючи приватними
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28.06.2024 22:50 Відповісти
О, ФСБ тепер будуть відомі і медичні дані українців 🤣
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29.06.2024 02:16 Відповісти
Так, про приватність медичних даних можна забути. Люди - ресурс держави.
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29.06.2024 10:04 Відповісти

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