У "Дії" будуть відображатися медичні дані українців. Які функції доступні?
Українці зможуть через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я – ЕСОЗ, – а також обрати сімейного лікаря, подати декларцію чи розірвати дійсну.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"А ще зможете вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у "Дії", – розповіли в Мінцифри.
На першому етапі сервісу доступні такі фунції:
- зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;
- самостійно подавати декларації про вибір лікаря – сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
- переглядати раніше подані декларації, а за потреби – розірвати декларацію з лікарем;
- змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.
Надалі сервіс заплновано розширяти.
Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'являться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені.
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Нарешті! Чому б так, або через ЕЦП/КЕП не зробити для пацієнтів із самого початку??? Бо через криворуких лікарів та розробників деяких МІС - у ЕСОЗ купа дублюючих та невірних записів!!!