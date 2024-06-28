У "Дії" будуть відображатися медичні дані українців. Які функції доступні?

Українці зможуть через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я – ЕСОЗ, – а також обрати сімейного лікаря, подати декларцію чи розірвати дійсну.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"А ще зможете вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у "Дії", – розповіли в Мінцифри.

На першому етапі сервісу доступні такі фунції:

зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;

самостійно подавати декларації про вибір лікаря – сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби – розірвати декларацію з лікарем;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надалі сервіс заплновано розширяти.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'являться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені.