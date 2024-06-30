Україна розпочала серійне виробництво дронів дальністю понад 1000 км, – гендиректор "Укроборонпрому"

В Україні вже налагоджено серійне виробництво власних далекобійних дронів з дистанцією застосування понад 1000 кілометрів.

Про це гендиректор АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") Герман Сметанін заявив у інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, у деяких сферах українським розробникам вдається швидше опановати нові технології, ніж ворогу.

"Так, за доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Ми стали більш нелінійними та інноваційними", – сказав Сметанін.

Водночас він визнав, що Росія має величезні ресурси та потужну воєнну промисловість.

"Тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа – хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", – додав гендиректор "Укроборонпрому".

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Як повідомлялося, раніше Сметанін заявляв, що у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.