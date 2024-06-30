У понеділок світло відключатимуть протягом всієї доби: "Укренерго" очікує зростання енергоспоживання через спеку

У понеділок, 1 липня, споживання електроенергії обмежуватимуть протягом всієї доби.

"Причина – зростання енергоспоживання через спеку", – повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.