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Новини
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У понеділок світло відключатимуть протягом всієї доби: "Укренерго" очікує зростання енергоспоживання через спеку

світло

У понеділок, 1 липня, споживання електроенергії обмежуватимуть протягом всієї доби.

"Причина – зростання енергоспоживання через спеку", – повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися. 

Автор: 

електроенергія (4282) Укренерго (2017) відключення світла (603)


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Норми лімітовані на кожну область, за картками як у союзі, . То як вони можуть зростати?
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30.06.2024 21:58 Відповісти
У зелених все можливо... це називається "покращення"
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01.07.2024 03:31 Відповісти
Галущенко - у відставку! Чі тільки військових можна?
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01.07.2024 06:09 Відповісти
Та ви що?В нас по сьогоднішньому графіку світло буде за добу всього 10 годин.Про якусь роботу можна взагалі забути.
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01.07.2024 08:43 Відповісти
Влітку через спеку, взимку через холод. Лише восени та навесні не відключатимуть народу електрику?
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01.07.2024 11:22 Відповісти

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