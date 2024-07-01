Укрнафта побудує дві свердловини глибиною 4,5 кілометра кожна

"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які разом даватимуть понад 100 тонн нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що обидві свердловини будує "під ключ" підрядник, визначений на Prozorro – компанія ТОВ "Енергофінанс".

Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладів.

"Перша планується як розвідувальна, похилоспрямована, проєктною глибиною 4490 метрів та прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу. Друга – експлуатаційна вертикальна – має проєктну глибину 4490 метрів та прогнозний початковий дебіт 47 тонн на добу", – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Буріння починається в серпні, наразі перевозиться бурове обладнання та готуються майданчики.

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Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" вперше за 11 років провела велике 3D сейсмічне дослідження родовища площею 98 кв. кілометрів.