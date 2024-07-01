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Новини
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Укрнафта побудує дві свердловини глибиною 4,5 кілометра кожна

Свердловина Укрнафта

"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які разом даватимуть понад 100 тонн нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що обидві свердловини будує "під ключ" підрядник, визначений на Prozorro – компанія ТОВ "Енергофінанс".

Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладів.

"Перша планується як розвідувальна, похилоспрямована, проєктною глибиною 4490 метрів та прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу. Друга – експлуатаційна вертикальна – має проєктну глибину 4490 метрів та прогнозний початковий дебіт 47 тонн на добу", – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Буріння починається в серпні, наразі перевозиться бурове обладнання та готуються майданчики.

Читайте також: "Укрнафта" змогла збільшити видобуток нафти на одній свердловині у 25 разів

Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" вперше за 11 років провела велике 3D сейсмічне дослідження родовища площею 98 кв. кілометрів.

Автор: 

свердловина (106) Укрнафта (861)


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Топ коментарі
+2
Це якось вплине на вартість бензину для мене особисто? Ні? Так я і думав.
А те, що хтось побудує собі нову яхту чи придбає маєток в Іспанії, мене не цікавить.
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01.07.2024 11:13
+1
Цікаво де ви цю нафту переробляти будете???
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01.07.2024 11:09
+1
Себестоимость добычи, у махинаторов, сколько будет,100 баксов за бочку?
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01.07.2024 11:21
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Свердловини будують , чи свердлять, хто знає ?
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01.07.2024 11:09 Відповісти
Свердлять .
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01.07.2024 12:05 Відповісти
Буріння свердловин
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01.07.2024 12:33 Відповісти
Цікаво де ви цю нафту переробляти будете???
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01.07.2024 11:09 Відповісти
Це якось вплине на вартість бензину для мене особисто? Ні? Так я і думав.
А те, що хтось побудує собі нову яхту чи придбає маєток в Іспанії, мене не цікавить.
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01.07.2024 11:13 Відповісти
Себестоимость добычи, у махинаторов, сколько будет,100 баксов за бочку?
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01.07.2024 11:21 Відповісти
смотрю, тут ничего не меняется - для секты великого хетьмана с липкими ручонками хороших новостей с пользой для Украины не существует))))
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01.07.2024 11:27 Відповісти
Капець. На ваш акаунт підписано 80 ботів на Цензорі.
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01.07.2024 12:37 Відповісти
ТОВ "Енергофінанс" - назва говорить про те що це прокладка.
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01.07.2024 11:50 Відповісти
Нажаль надра України належать олігархам. Народу України дуля з маком! Нічого це простим українцям не дає.
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02.07.2024 13:18 Відповісти

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