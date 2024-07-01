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Українців закликали менше використовувати бойлери та кондиціонери

кондиціонер

Енергетики закликають українців зменшити використання бойлерів та кондиціонерів. Це сприятиме розвантаженню енергосистеми.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"За можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження", – зазначив він.

За його словами, це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень.

Слободян наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.

Як повідомлялося, сьогодні упродовж доби по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Утім, внаслідок спеки, кількість черг графіків буде збільшена з 16:00 до 24:00.

Через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Автор: 

енергетика (407) електроенергія (4284)


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Топ коментарі
+30
А я закликаю перестати ******* мільярди, і почати робити хоч щось для енергозабезпечення міст і підприємств.
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01.07.2024 13:33
+10
нехай Зе меньше відосики свої публікує, це зменшить навантаження на перегляд
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01.07.2024 13:38
+10
А чого всі мовчать про електромобілі,яких в містах вже ну дуже не мало?Сама дохла "зарядка" споживає 2.5кВт/год і щоб проїхати 100 км,потрібно її тримати в розетці мінімум 6-7годин.Ілі ета другоє?😁
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01.07.2024 14:17
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А я закликаю перестати ******* мільярди, і почати робити хоч щось для енергозабезпечення міст і підприємств.
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01.07.2024 13:33 Відповісти
Для початку Ахметову слід скоротити зарплатню його "шахтарям", і перестати купувати бразіл. Б =о той блекаут і тарифи , через становище статків Рудого
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01.07.2024 14:24 Відповісти
думаєш рижий фінансує клуб з твоїх платіжок ?))
І як файно виявляється у всіх бідах винен клятий Ахмет, а не буба з жОПою та ручним кабміном...
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01.07.2024 14:39 Відповісти
моїх статків вистачить на ліву бутсу другого складу "кротів". Але починаючи 3 14 року треба було Ахметки не памперси та пральні засоби по Донбасу тягати а ЗСУ допомогати. Ти чув де планують брати кошти на відбудову ТЕС?
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01.07.2024 15:21 Відповісти
футбольний клуб живе на свої гроші, це продажі та призові від УЄФА.
То що не відбудовувати ТЕЦ, тільки тому що вони рижого таракана, а ясно атнять і паделіть, між Ігар валерічем та ОпешнОю шоблою звісно.
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01.07.2024 15:30 Відповісти
які власні кошти. Кожен клуб має свого господаря чи інвесторів. Пішов Беня і де Дніпро,? Віджали Металіст у Ярославського і як теперь Металіст? Купити 4 бразіл потім продати 2, але дорожче, це такий собі бізнес. Вистачить на масажиста та подавальника м'ячів. Так був Ахметов у Партії регіонов, чи це брехня?
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01.07.2024 15:37 Відповісти
ОПЗЖ? А хіба Ахмет не був в ПР???
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01.07.2024 15:22 Відповісти
Ну наприклад - я кондюк взагалі не вмикаю - можна потерпіти .

А от бойлер - економніше не вимикати . При постійному вмиканні в-вимиканні жре більше електрики
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01.07.2024 13:34 Відповісти
А від нашої води ще й гниє і воняє. (Миколаїв)
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01.07.2024 13:36 Відповісти
Рекомендували -- розігріти бойлер хоча б градусів до 60-80, щоб повбивати бактеріїї, що виробляють сірководень. Вчора так і зробив -- бактеріїї може і вбив, запах--ні... зараз міняю воду в бойлері.
так зрозумів --- у Миколаєві воду не хлорують, тому і запах...
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01.07.2024 14:04 Відповісти
У Миколаєві проблеми із водою будуть дисятиріччя. Увесь водогін треба міняти, бо качати воду з П.Буга було змушеним заходом
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01.07.2024 14:28 Відповісти
Так, солона вода -- вбила труби. Є сподівання, що нитка від Н.Одеси, також Жовтневе водосховище та нитка з Інгульця (як і було раніше) виправлять становище з прісною водою. В місті --- все треба міняти...
Аж страшно стає, коли уявиш, скільки грошей вкраде на цьому зелена сволота!!
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01.07.2024 14:44 Відповісти
вам так і не полагодили водогін?
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01.07.2024 15:47 Відповісти
Ні. Коли орки втекли, водогін полагодили за тиждень, пішла прісна Дніпровська вода. Але орки прекрасно знали, де знаходиться водозабір і, ще через тиждень у нас по трубам знову пішов "електроліт".
Те, що будують нові гілки водозабору з Нової Одеси, то я тільки чув, але не бачив будівництва - ніде. Вода з під Н.Одеси теж не настільки добра для водопроводу, брати треба ще вище, а це вже під сотню км. Вода з Інгульця ніколи не була еталоном питної, навіть очищена. Тепер Миколаїв стоїть в не аби якій дилемі, що робити і як бути.
Водопідводи та водовідвоти всього міста міняти треба було ще років 20 тому, гроші виділялись, крались і просто тупо чопикували. Інколи при серйозних аваріях мінялись деякі ділянки, при додатковому фінансуванні.
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01.07.2024 18:33 Відповісти
так звідки раніше бралася вода і в чому проблема зробити як було?
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01.07.2024 23:39 Відповісти
Зараз вхідна температура води , у нас на Півдні, - десь градусів 20-22. Гріється дуже швидко. От зимою то такі так.
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01.07.2024 13:37 Відповісти
Замість кондиціонера перейшов на вентилятор, а бойлер грію тільки вночі, враховуючи температуру холодної води вони влітку набагато менше використовують енергії для підігріва води, та і витрати гарячої води значно менші влітку. Ціни на централізовану гарячу воду не адекватні та і подають її зараз тільки в опалювальний сезон. Так, що на рахунок бойлерів не згоден.
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01.07.2024 13:35 Відповісти
Кондиціонер, то просто холодильник. Тобто, треба ще й лоходильники вимкнути. І взагалі, переїхати у село, в поле, викопати землянку і там жити.
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01.07.2024 13:35 Відповісти
Тільки холодильник жре 200 кіловат, а кондиціонер 2000
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01.07.2024 13:39 Відповісти
Холодильник середньостатистичний жере 150 вт/годину, а кондюк 0.9 -1,2кВт/годину.
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01.07.2024 13:44 Відповісти
Так пишуть в книжках про потужність, а ви перевіряли на самому разі споживання? Впевнений, що ні. Тепер я Вам розкажу по замірам.
Коли вмикаю кондиціонер, стрибок навантаження в піку - 2,5 кВат. Розігнався, вийшов на режим в споживанні - 400 Ват. Це коли режим комфорту для літа в кімнаті стоїть температура 25-26 градусів. А коли накручують на 16, то кондиціонер працює в дуже великому навантаженні і споживання може бути до 1500 Ват. Усе залежить від потужності кондиціонера і теплової ізоляції приміщення.
Але, коли користуватись в розумом, то споживання кондиціонера буде в межах розумного.
І ще одне, якщо потужність кондиціонера вибрана не вірно у відношенні потужність/м.кв, то буде і споживання і перенавантаження і толку дуже мало.
Далі; 1- після тополиного цвіту треба хоча б оглянути зовнішній радіатор-охолоджувач. 2 - Раз на рік треба чистити фільтра спліт-системи і оглядати стан вентилятора - "біляче колесо", при необхідності почистити. Так система буде працювати тихіше і віддача більше. 3 - До речі, коли біляче колесо забруднене, то варто почистити і радіатор теплообмінник спліт-системи.
Тепер скажуть будь ласка, хто виконує хоча б один з трьох пунктів, хоча б номер 1?
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01.07.2024 18:20 Відповісти
У мене кондіціонер стартує з 0,8 кВт, у робочому режимі споживає 0,2 кВт. І виходить він на цей режим хвилин за 15-20. Цільову температуру виставляю 25 градусів. Без кондіціонера температура у квартирі 29 градусів. Так що теж припускаю, що ті що пишуть про 1- 2 кВт ніколи не перевіряли споживання.
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01.07.2024 19:24 Відповісти
Пікова при старті вища, вихід в режим цілком нормальний.
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01.07.2024 19:39 Відповісти
У вас помилка: не кіловат, а ватт.
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01.07.2024 13:50 Відповісти
Так, треба було писати 0.2 кВт та 2 кВт, моя помилка
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01.07.2024 14:00 Відповісти
А чого всі мовчать про електромобілі,яких в містах вже ну дуже не мало?Сама дохла "зарядка" споживає 2.5кВт/год і щоб проїхати 100 км,потрібно її тримати в розетці мінімум 6-7годин.Ілі ета другоє?😁
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01.07.2024 14:17 Відповісти
Холодильник не работает без перерыва. И даже очень большой холодильник класса А+ потребляет в месяц до 50кВтч
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01.07.2024 14:16 Відповісти
Гетьманцев і там знайде! Скаже -- А податок на землю! А за користування надрами (землянка це ж вже надра??)
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01.07.2024 14:48 Відповісти
А я піду включу свою майнинг ферму
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01.07.2024 13:35 Відповісти
І ще ні разу не закликали економити гроші...
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01.07.2024 13:37 Відповісти
Не накаркайте - з них станеться.
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01.07.2024 13:38 Відповісти
нехай Зе меньше відосики свої публікує, це зменшить навантаження на перегляд
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01.07.2024 13:38 Відповісти
Та виключить Зе-маратон. Вся Україна з нетерпінням чекає щовечірню алілую про себе, геніалісімуса!
Один я, як той остолоп , так і не сподобився подивитись жодного вечірнього намазу найвеличнішого! ( Скажіть, а це ще не протизаконно?)
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01.07.2024 13:50 Відповісти
жодного разу, не дивився це лайно.

з мене вистачило коли у радянському союзі показували тільки гарні новини.
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01.07.2024 14:09 Відповісти
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01.07.2024 15:13 Відповісти
Все должны закупить энергооборудования на $3-4 тысячи

"То что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы - считайте что вы складывали деньги в банке и теперь их надо залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их [денег] нет, но вы их проели", - заявил исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Павлюк.
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01.07.2024 13:38 Відповісти
Думав, що бачив вже всіх придурків в Україні, але одного пропустив!

Хоча з зеленої сволоти станеться!
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01.07.2024 13:52 Відповісти
потужність українських АЕС дозволяє запезпечувати електроенергією 100 млн .людей , в Україні залишилося від сили 22-25 млн з хиром ,і ненажерам все одно не вистарчає.
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01.07.2024 13:39 Відповісти
Та пиши більше, не на 100 млн, а на 25 трлн людей би вистачило!
Але чомусь навіть Франції не вистачає 19 АЕС заживити 80 млн населення
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01.07.2024 13:42 Відповісти
вистарчить,що Ти вже порахував і на більше і на французське менше...
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01.07.2024 14:20 Відповісти
Сравните ВВП Франции и Украины. Промышленность тоже потребляет.
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01.07.2024 14:31 Відповісти
Та промисловість в рази більша,якщо порівнювати до війни.А зараз то взагалі.
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01.07.2024 15:32 Відповісти
Я бачив цю фігню в твітері де рахують що в середньому квартира споживає 210квт*ч в місяць. Але чомусь забувають що електрика потрібна не лише квартирам. Ну ось так сходу: метро, тролейбуси, трамваї, електрички, електровози. Підприємства, офіси, місцева інфраструктура (подача води, каналізація). Магазини/супермаркети, склади, весь інший бізнес від звичайної шиномонтажки і до здорових ТРЦ. Телекомунікації, тобто інет, моб звязок і т.д.
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01.07.2024 13:54 Відповісти
Я уже тут писав - призупиніть на місяць (поки АЕС ремонтують ну або взимку) пивзавод оболонь (або перевести на нічну роботу) - і район Оболонь постійно зі світлом.
Вирубити пивзавод "Славутич" і тютюнову фабрику - і Голосієво зі світлом.
Вирубити завод Нємірофф і весь Немирівський район зі світлом!
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01.07.2024 14:00 Відповісти
Так після цього і надходження до бюджету від акцизу пропорційно знизятся, чи нє?
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01.07.2024 15:05 Відповісти
Акциз іде від не від виробництва, а від продажу. Потужні підприємства цілком можуть зробити запас продукції на місяць вперед (особливо взимку, коли того пива роблять значно менше, ніж влітку і виробничі потужності не сильно завантажені).
Тим більше, пивні чи горілчані заводи у нас по всій Україні. Десь перебої зі світлом слабші, то там завод продовжить роботу...
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01.07.2024 17:17 Відповісти
Але чомусь забувають що електрика потрібна не лише квартирам ,але і не не пишуть "фігню" про інщі види генерації електроенергії.(ось так сходу ) і виключення в нічні часи електроенергії ,
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01.07.2024 14:07 Відповісти
Якби електрика зберігалася як бензин то це би мало сенс - але вона не зберігається ( а повербанки Маска то туфта повна - ліпше вже маховики з емністью на порядок менше але з вироблені зі сталі і з кількістью циклів зарядки розрядки до струхнявіння сталі ).
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01.07.2024 14:14 Відповісти
У нас АЕС виробляють всього 8ГВт! Це якщо працюють усі наявні реактори (а таке може бути тільки обмежений проміжок часу). Які ще 100 млн, коли навіть вночі Україна споживає 9+ ГВт (і це вже з обмеженнями)?
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01.07.2024 19:32 Відповісти
нас АЕС виробляють всього 8ГВт! , але вони в довоєнні роки виробляли до 56% електроенергії в державі .(коли навіть вночі Україна споживає 9+ ГВт)- варто вночі подивитися на українські багатоповерхові будинки , щоб зрозуміти (приблизно), скільки ж електроенергії споживають українці ,або пенсіонери,котрі світло включають лиш би відвідати туалет
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01.07.2024 20:12 Відповісти
У довоєнні роки було не 8, а 14 ГВт, тому що на Запорізькій АЕС 6 блоків по 1ГВт. Ось така фігня. По факту у перший тиждень вторгнення Україна втратила майже половину атомної генерації. Більш того, зараз Україна ПОСТАЧАЄ енергіє на Запорізьку АЕС для охолодження реакторів. Як вам таке? А ще на окупованій території залишись нові сонячні і вітрові станції. Наша теплова генерація зараз знищена на 90+ процентів, знищена частина ГЕС. Так що коли кажуть про те, що Україна може ще кудись постачати електроенергію, то це вже навіть не смішно. Все набагато гірше, ніж ви можете собі уявити.
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02.07.2024 10:50 Відповісти
"y довоєнні роки..."
саме так і будуть наші діти споминати ці чяси - до кацапнявого нападу і після..
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02.07.2024 11:03 Відповісти
Все набагато гірше .ніжВи собі з якихось причин фантазуєте- https://informator.ua/uk/sholc-podyakuvav-zelenskomu-za-eksport-***************-z-ukrajini-v-yes-chi-diysno-ce-tak-
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02.07.2024 11:25 Відповісти
Послухайте, у нас зараз енергосистема об'єднана з європейською. Ви можете подивитись всі перетоки у будь-який бік на будь-яку дату самостійно без фантазій.
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)

Вибирайте Україну і країни ЄС з которими у нас спільний кордон дату, час - все є. Якщо не можете розібратися самі, можу допомогти. Але не пішить більше фігню. Останнім часом не було такого, щоб ми віддали до ЄС більше енергії ніж отримали звідти: ні вдень, ні вночі, ні на свята, ні на вихідні.
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02.07.2024 11:58 Відповісти
Якщо атомна енергетика генеруватиме 8-9 ГВт, то це однакова кількість і у годину пік, і під час найменшого споживання. Якщо це більше, ніж потрібно для споживання, то потрібно або продати цю надлишкову потужність (у т.ч. за кордон), або заглушити енергоблок станції. Зі зрозумілих причин друге робити не бажано", - підкреслють експерти
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02.07.2024 12:08 Відповісти
Це всім зрозуміло, і це б було нормальним варіантом. І так, це основа - атомні електростанції мають виробляти стільки електроенергії, щоб забеспечити мінімальне споживання країни. І щоб знати основи, не треба слухати ікспердів! А блок глушити не бажано не тому, що так комусь хочеться, а тому що запускати після зупинки його доведеться тиждень. Ось для компенсації добових коливань енергоспоживання і потрібні маневрові потужності. Саме тому при нормальній роботі енергосистеми доля АЕС у нас становила близько 50%. І саме тому рашка майже всі наші маневрові потужності "винесла". І сонячними станціями це компенсувати просто неможливо, щоб там не казали іксперди. І навіть, якщо зараз зупиняться обстріли (чого не буде), найближчі 2-3 роки у нас все одно будуть проблеми з генерацією.
Повторюю, що останнім часом у нас зовсім не було можливостей продавати, тому що як мінімум один блок знаходиться у ремонті. Крім того ви самі можете подивитись, які блоки зараз у нас в наявності:
Хмельницька АЕС - 2 блока по 1000МВт, Ровенська - 2 по 1000МВт і 2 по 440МВт, Півд.-Укр. - 3 по 1000МВт. 2*1000+2*1000+2*440+3*1000= 7,88 ГВт. А якщо блок у ремонті, то 6,88 ГВт. Не думаю, що з наших атомних станцій якимось чином можна витягти 9 ГВт. До війни було таке, що у пікові години Україна споживала більше 20ГВт.
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02.07.2024 12:59 Відповісти
щоб там не казали українські " іксперди".чомусь більше довіри до того,що сказав недавно німецький "іксперд" Шольц
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02.07.2024 14:14 Відповісти
Я вам дав посилання на сайт, де ви можете самостійно подивитись енергоперетоки між країннами на будь-яку дату і час. Ви ж не вважжаєте що електроенергію носять між країнами відрами? Якщо ви більше довіряєте сумнівним виданням, ніж першоджерелам, то хто вам лікар?
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02.07.2024 21:27 Відповісти
гляньте на Румунію і схходіть долікарів...
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02.07.2024 23:52 Відповісти
Так я дивився. А ви пробували дивитися? Коли ти "продавав" 300МВт у Румунію, ти в той самий час "купував" 1500МВт у Молдови, Словакії, Угорщини. Ви розумієте, що таке "об'єднана енергосистема"? Україна забезпечила транзит електроенергії з Молдови чи Угорщини до Румуніїї але при цьому жодного стосунку до неї не має. Не доходить?
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04.07.2024 01:01 Відповісти
Ви розумієте, що таке "об'єднана енергосистема"? і чому Шольц подякував "зезеденту" за підтримку енергосистеми ЄС ???
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04.07.2024 10:26 Відповісти
Українців закликали менше використовувати бойлери та кондиціонери і підвищують ціни на товар, яким не можуть забезпечити. Ось і всі заходи по економії ресурсу, по вирівнювання навантаження - зглажування пікових навантажень.

Одне зміщення початку робочого дня може вирівняти.
А лічильники ніч -день - спробуйте за свій рахунок пройти "мінні поля" лічильник день ніч.
А сонячні батареї для домогосподарств...
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01.07.2024 13:47 Відповісти
Які ще бойлери, даєте 6год світла на добу (!)
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01.07.2024 13:53 Відповісти
Ну кондиціонери - то ясно, а з бойлерамиінша історія. Може ви для початку скасуєте дурну совкову практику вирубати гарячу воду влітку "для випробувань"? От у світі центральне водопостачання, звісно, рідкість, але там де воно все-таки є, нікому в голову не приходить дурна ідея випробовувати труби тиском по 2-3 тижні! Бо, власне, під час випробування ті труби часто і прориває, а без випробувань при звичайному тиску вони б ще трохи попрацювали без проривів...
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01.07.2024 13:53 Відповісти
Випробовують систему ТЕПЛОпостачання , а не гарячого ВОДОпостачання. І правильно роблять. Бо взимку буває холодно .
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01.07.2024 14:32 Відповісти
Гарячу воду теж випробовують....
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01.07.2024 14:49 Відповісти
В Херсоне горячая вода исчезла одновременно с советской властью. 30 лет весь город на бойлерах сидит.
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01.07.2024 14:33 Відповісти
"5 кондиционеров на фасаде: расследователи нашли дом главы Укрэнерго Кудрицкого.."
П.С.
Хай міністри , нардепи, керівники силових контор оприлюднять свої рахунки за світло !!!
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01.07.2024 14:01 Відповісти
цікаво б навідатись в офіси чиновників, щоб переконатися, що вони таки не вмикають кондиціонерів
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01.07.2024 14:08 Відповісти
Менше мийтесь, і більше потійте!
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01.07.2024 14:19 Відповісти
Давайте перестанемо вже й дихати та їсти,нехай 5-6 ефективним менеджерам буде менше роботи,а то заморилися сильн
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01.07.2024 14:29 Відповісти
Влітку вже багато років проводять "випробування" з відключенням централізованого постачання гарячої води на 2-3 місяці. Чомусь ніхто ніколи не викладав щотижневий алгоритм дій щодо цих "випробувань". Що вони "випробовують" день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем? А закликати не використовувати бойлери при відсутності гарячого водопостачання - все одно що закликати не митися влітку.
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01.07.2024 14:40 Відповісти

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