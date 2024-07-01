Українців закликали менше використовувати бойлери та кондиціонери
Енергетики закликають українців зменшити використання бойлерів та кондиціонерів. Це сприятиме розвантаженню енергосистеми.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
"За можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження", – зазначив він.
За його словами, це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень.
Слободян наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.
Як повідомлялося, сьогодні упродовж доби по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Утім, внаслідок спеки, кількість черг графіків буде збільшена з 16:00 до 24:00.
Через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І як файно виявляється у всіх бідах винен клятий Ахмет, а не буба з жОПою та ручним кабміном...
То що не відбудовувати ТЕЦ, тільки тому що вони рижого таракана, а ясно атнять і паделіть, між Ігар валерічем та ОпешнОю шоблою звісно.
А от бойлер - економніше не вимикати . При постійному вмиканні в-вимиканні жре більше електрики
так зрозумів --- у Миколаєві воду не хлорують, тому і запах...
Аж страшно стає, коли уявиш, скільки грошей вкраде на цьому зелена сволота!!
Те, що будують нові гілки водозабору з Нової Одеси, то я тільки чув, але не бачив будівництва - ніде. Вода з під Н.Одеси теж не настільки добра для водопроводу, брати треба ще вище, а це вже під сотню км. Вода з Інгульця ніколи не була еталоном питної, навіть очищена. Тепер Миколаїв стоїть в не аби якій дилемі, що робити і як бути.
Водопідводи та водовідвоти всього міста міняти треба було ще років 20 тому, гроші виділялись, крались і просто тупо чопикували. Інколи при серйозних аваріях мінялись деякі ділянки, при додатковому фінансуванні.
Коли вмикаю кондиціонер, стрибок навантаження в піку - 2,5 кВат. Розігнався, вийшов на режим в споживанні - 400 Ват. Це коли режим комфорту для літа в кімнаті стоїть температура 25-26 градусів. А коли накручують на 16, то кондиціонер працює в дуже великому навантаженні і споживання може бути до 1500 Ват. Усе залежить від потужності кондиціонера і теплової ізоляції приміщення.
Але, коли користуватись в розумом, то споживання кондиціонера буде в межах розумного.
І ще одне, якщо потужність кондиціонера вибрана не вірно у відношенні потужність/м.кв, то буде і споживання і перенавантаження і толку дуже мало.
Далі; 1- після тополиного цвіту треба хоча б оглянути зовнішній радіатор-охолоджувач. 2 - Раз на рік треба чистити фільтра спліт-системи і оглядати стан вентилятора - "біляче колесо", при необхідності почистити. Так система буде працювати тихіше і віддача більше. 3 - До речі, коли біляче колесо забруднене, то варто почистити і радіатор теплообмінник спліт-системи.
Тепер скажуть будь ласка, хто виконує хоча б один з трьох пунктів, хоча б номер 1?
Один я, як той остолоп , так і не сподобився подивитись жодного вечірнього намазу найвеличнішого! ( Скажіть, а це ще не протизаконно?)
з мене вистачило коли у радянському союзі показували тільки гарні новини.
"То что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы - считайте что вы складывали деньги в банке и теперь их надо залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их [денег] нет, но вы их проели", - заявил исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Павлюк.
Хоча з зеленої сволоти станеться!
Але чомусь навіть Франції не вистачає 19 АЕС заживити 80 млн населення
Вирубити пивзавод "Славутич" і тютюнову фабрику - і Голосієво зі світлом.
Вирубити завод Нємірофф і весь Немирівський район зі світлом!
Тим більше, пивні чи горілчані заводи у нас по всій Україні. Десь перебої зі світлом слабші, то там завод продовжить роботу...
саме так і будуть наші діти споминати ці чяси - до кацапнявого нападу і після..
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
Вибирайте Україну і країни ЄС з которими у нас спільний кордон дату, час - все є. Якщо не можете розібратися самі, можу допомогти. Але не пішить більше фігню. Останнім часом не було такого, щоб ми віддали до ЄС більше енергії ніж отримали звідти: ні вдень, ні вночі, ні на свята, ні на вихідні.
Повторюю, що останнім часом у нас зовсім не було можливостей продавати, тому що як мінімум один блок знаходиться у ремонті. Крім того ви самі можете подивитись, які блоки зараз у нас в наявності:
Хмельницька АЕС - 2 блока по 1000МВт, Ровенська - 2 по 1000МВт і 2 по 440МВт, Півд.-Укр. - 3 по 1000МВт. 2*1000+2*1000+2*440+3*1000= 7,88 ГВт. А якщо блок у ремонті, то 6,88 ГВт. Не думаю, що з наших атомних станцій якимось чином можна витягти 9 ГВт. До війни було таке, що у пікові години Україна споживала більше 20ГВт.
Одне зміщення початку робочого дня може вирівняти.
А лічильники ніч -день - спробуйте за свій рахунок пройти "мінні поля" лічильник день ніч.
А сонячні батареї для домогосподарств...
П.С.
Хай міністри , нардепи, керівники силових контор оприлюднять свої рахунки за світло !!!