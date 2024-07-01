Українців закликали менше використовувати бойлери та кондиціонери

Енергетики закликають українців зменшити використання бойлерів та кондиціонерів. Це сприятиме розвантаженню енергосистеми.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"За можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження", – зазначив він.

За його словами, це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень.

Слободян наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.

Як повідомлялося, сьогодні упродовж доби по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Утім, внаслідок спеки, кількість черг графіків буде збільшена з 16:00 до 24:00.

Через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.