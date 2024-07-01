НАЗК почало перевірку щодо голови Нацполіції Вигівського після розслідувань про бізнес і статки його родичів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за зверненням Національного антикорупційного бюро розпочало моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського.

Про це у пресслужбі НАБУ повідомили у відповідь на запит видання "Слово і діло".

"Станом на момент надходження запиту детективи Національного бюро не здійснюють досудове розслідування за фактами, викладеними у журналістському розслідуванні "Бігус.інфо". Разом з цим інформуємо, що Національним бюро проведено інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої до НАЗК надіслано лист щодо проведення моніторингу способу життя особи, згаданої у журналістському розслідуванні. За результатами проведеного моніторингу детективами Національного бюро буде ухвалено рішення щодо наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування", – йдеться у листі НАБУ.

Водночас співрозмовники видання у НАЗК повідомили, що вже розпочали моніторинг способу життя голови Нацполіції.

Що журналісти дізналися про бізнес та статки родичів Вигівського?

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що сестра голови Національної поліції Івана Вигівського, яка працювала вчителькою, з 2019 року володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Крім того, у 2020 році фірма його сестри з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні. Ці порушення мала б розслідувати поліція.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майном.

Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. Коли Вигівський працював у Миколаєві, то жив у будинку, оформленому на сестру.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу – Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що задоволений роботою поліції і не планує відсторонювати від виконання обов'язків її керівнка Івана Вигівського після розслідування журналістів про сумнівний бізнес та статки його родичів.



