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Новини
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НАЗК почало перевірку щодо голови Нацполіції Вигівського після розслідувань про бізнес і статки його родичів

Голова Національної поліції України Іван Вигівський

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за зверненням Національного антикорупційного бюро розпочало моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського.

Про це у пресслужбі НАБУ повідомили у відповідь на запит видання "Слово і діло".

"Станом на момент надходження запиту детективи Національного бюро не здійснюють досудове розслідування за фактами, викладеними у журналістському розслідуванні "Бігус.інфо". Разом з цим інформуємо, що Національним бюро проведено інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої до НАЗК надіслано лист щодо проведення моніторингу способу життя особи, згаданої у журналістському розслідуванні. За результатами проведеного моніторингу детективами Національного бюро буде ухвалено рішення щодо наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування", – йдеться у листі НАБУ.

Водночас співрозмовники видання у НАЗК повідомили, що вже розпочали моніторинг способу життя голови Нацполіції.

Що журналісти дізналися про бізнес та статки родичів Вигівського?

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що сестра голови Національної поліції Івана Вигівського, яка працювала вчителькою, з 2019 року володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Крім того, у 2020 році фірма його сестри з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні. Ці порушення мала б розслідувати поліція.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майном.

Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. Коли Вигівський працював у Миколаєві, то жив у будинку, оформленому на сестру.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу – Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що задоволений роботою поліції і не планує відсторонювати від виконання обов'язків її керівнка Івана Вигівського після розслідування журналістів про сумнівний бізнес та статки його родичів.

Автор: 

НАБУ (1540) МВС (530) Нацполіція (516) НАЗК (516) Вигівський Іван (5)


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Поки в ОПі не перестануть красти, красти будуть усі чиновники
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01.07.2024 14:21 Відповісти
На Умерова за керування ДЕРЖРЕЗЕРВОМ НАБУ відкрило справу в день призначення його міністром , І ШО ? Вони справи відкривають , щоб тримати за яйця наступного свого мародера . От з пуделем щось поки не клеїться - але й там виторгуються ...
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01.07.2024 18:38 Відповісти
Останнього відомого в історії України Виговського розстріляли товариші по зброї...
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01.07.2024 14:24 Відповісти
якщо провести моніторинг життя де-яких з НАЗК , то результат буде таким самим ,як і в того,кого вони моніторять...
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01.07.2024 15:35 Відповісти
Усе по старому колу: голі й босі , у нас нічого нема , ...сестри , тещі , кума, свата.....зелений гандон і ті що за цечмо галасували, кого ж падлюки притащили і владу....
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01.07.2024 15:56 Відповісти
Все керівництво будь якого правоохоронного органу - то одна ******** шобла які якщо за день нічого не вкрадуть, то вважають день змарнованим.
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01.07.2024 17:06 Відповісти
Ну вони для того і пагони одягали, так більше можливостей і легше відмазатись...
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01.07.2024 18:42 Відповісти
Допоки на хрещатівських каштанах догори дригом не будуть висіти оті тищенки/віговські тощо, нічого не зміниться. Спосіб життя крадіїв та корупціонерів будуть "моніторити" вічно, а садовити будуть патріотів Червінських/Кривоносів.
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01.07.2024 18:53 Відповісти

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