Росіянам почнуть колоти дешевий ботокс із Китаю після зупинки поставок оригіналу

У Росію почнуть завозити китайський аналог ботокса після виходу з країни виробника оригінального препарату Allergan і перебоїв із поставками від іншої західної компанії Merz. Імпортом "Лантокса" китайської Lanzhou Biotechnique Development стане займатися займеться "Биннофарм Групп".

Про це розповів гендиректор компанії Рустем Муратов, передає The Moscow Times.

За словами Муратова, потенційні продажі "Лантокса" в Росії можуть становити 2-3 млрд руб. на рік. При цьому спочатку препарат повністю імпортуватиметься з Китаю.

"Лантокс" давно відомий на російському ринку, але він ніколи не займав істотну частку на ньому через "низку недоліків", заявила співзасновниця "Національної асоціації клінік естетичної медицини" та гендиректорка мережі клінік "Лінлайн" Юлія Франгулова.

Вона не назвала конкретні недоліки, проте зазначила, що препарат може зайняти помітну частку в Росії лише за рахунок демпінгу.

За даними RNC Pharma, у січні-травні 2024 року в Росії було продано 579,3 тис. упаковок ботулотоксинів на 5,7 млрд руб. До цього суттєву частку у продажах займав оригінальний "Ботокс" від ірландської Allergan, проте вона пішла з Росії після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та припинила постачання.

Інший західний виробник Merz постачає в Росію ботулотоксин "Ксеомін" нерегулярно.

У результаті в 2023 році 34,5% ринку припали на препарат "Діспорт" від французької Ipsen, а ще 29% – на російський "Релатокс" від "Мікрогена", випливає з даних RNC Pharma.

Зазначається також, що на російському ринку значно збільшилася частка нелегальних косметологічних засобів, включно з підробленим ботоксом. Так, у 2023 році 10% проданих ботулотоксинів були не зареєстровані в Росії.

На даний момент загальний оборот підроблених препаратів та медвиробів в естетичній медицині оцінюється в 100 млрд руб., що становить 40% від усього ринку. За підсумками 2024 року цей показник може збільшитися як мінімум ще на 5%, якщо не буде вжито відповідних заходів, прогнозують учасники ринку.