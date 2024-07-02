В "Укренерго" пообіцяли, що ситуація з обмеженнями світла покращиться у серпні

Ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Про це в ефірі УП повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше", – наголосив він.

На сьогодні на відключення світла впливають обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.

Водночас триває ремонтна кампанія на великій кількості електростанцій. Це необхідно для того, щоб взимку мати максимум можливої доступної потужності електростанцій, зокрема атомних, пояснює Кудрицький.

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Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.