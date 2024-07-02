БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
218 0

"Нафтогаз" збільшив видобуток газу від початку року на 8%

Нафтогаз збільшив видобуток газу

За перші шість місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" (входять до Групи "Нафтогаз") видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, на сьогодні показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%.

"Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", – зазначив він.

Як повідомлялося, у червні "Укргазвидобування" запустило потужну свердловину на майже пів мільйона кубометрів газу на добу.

Автор: 

газ (7979) видобуток (1788) Нафтогаз (3328) Олексій Чернишов (111)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 