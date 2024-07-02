"Нафтогаз" збільшив видобуток газу від початку року на 8%
За перші шість місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" (входять до Групи "Нафтогаз") видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, на сьогодні показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%.
"Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", – зазначив він.
Як повідомлялося, у червні "Укргазвидобування" запустило потужну свердловину на майже пів мільйона кубометрів газу на добу.
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