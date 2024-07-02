Підсумки зовнішньої торгівлі України у першому півріччі: Експорт – стабільний, імпорт – зріс

Український експорт за перші шість місяців цього року склав $19,5 млрд і є ідентичним показнику першого півріччя 2023 року. Водночас спроможність для фізичних обсягів експорту зросла на 35% і становила за півріччя 71 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра економіки та торговий представник Укрїани Тарас Качка у Facebook.

За його словами, за рік відбулася значна кореляція цін на основні експортні товари, що і пояснює те, що обсяг експорту у вазі є значно більшим, проте виручка лишається стабільною.

Після рекордних квітня і травня, експорт у червні склав $2,7 млрд та 9,7 млн тонн відповідно.

"Це значне скорочення у порівнянні до травня. -18,4% в грошах і -20,2% в обсягах. Головна причина – завершення вивезення врожаю минулого року", – пояснив Качка.

У червні у топі товарів експорту зберегли стабільність руда 239 млн (-1,5% до травня), м’ясо птиці 79 млн (-3,5% до травня), плоский прокат 79 млн (+7%), соя 66 млн (+45%).

Імпорт в червні також був меншим на 5,6% і склав $4,8 млрд. Загалом за перше півріччя Україна імпортувала товарів на $31,9 млрд, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

За підсумками 2023/2024 маркетингового року (закінчився 30 червня, – ред.) для зернових та олійних, експорт цих культур станови 69,86 млн тонн.

Зокрема, експорт пшениці склав 18,43 млн тон, що на 9% більше, ніж в 2022/2023 МР. Експорт кукурудзи склав 29,41 млн тонн, що на 0,2% більше до попереднього маркетингового року.

Ячменя експортували 2,48 млн, що менше на 8,5%, сої – 2,98 млн тонн (-8,2%), ріпаку – 3,7 млн тонн (+8,7%).

Соняшникової олії було експортовано 6,54 млн тонн, що на 22,8% більше, ніж попереднього МР.

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Водночас Україна експортувала лише 324 тис. тонн соняшнику (-86,3%). За словами Качки, це позитивний результат, адже країна вертається до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.