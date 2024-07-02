"Укрпошта" відкрила великий сортувальний термінал в Одесі

АТ "Укрпошта" відкрила потужний логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує обробку й доставку відправлень для всього півдня України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що обладнання для ліній сортування дрібних та великих відправлень дозволяє обробляти до 270 тисяч посилок на добу. Разом із перебудовою логістичних маршрутів це уможливить доставку відправлень клієнтам в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях протягом доби після сортування.

В "Укрпошті" наголосили, що попри обстріли та руйнування інфраструктури, компанія продовжує інвестувати в модернізацію терміналів та замінює ручне сортування автоматизованими лініями.

Так, на новому терміналі в Одесі встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника, яке обробляє три посилки на секунду.

Відкриття Одеського терміналу є частиною стратегії розвитку та модернізації Укрпошти, яку компанія розпочала у 2021 році.

Наразі компанія встановила вже 17 автоматизованих ліній у семи містах України: дев’ять ліній сортують дрібні відправлення, та вісім – великі посилки. Протягом наступних двох місяців компанія відкриватиме в містах по всій Україні нові термінали, логістичні центри та депо з інноваційним обладнанням.

Завершити автоматизацію потужностей у всіх семи терміналах та 16 логістичних центрах Укрпошта планує в 2024 році.