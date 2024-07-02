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Нацкомісія з цінних паперів знайшла 12 сумнівних проєктів для інвестицій

инвестиции

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

  • Bitcoin Minetrix
  • F2Hash
  • BitFuFu
  • TEC Crypto
  • BDSwiss
  • FXCC
  • Binarymate
  • DAXBASE
  • CENTOBOT
  • BinBot PRO
  • Forex Prop Firm (FPF)
  • Connext.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у чеврні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейси.

Автор: 

інвестиції (1549) НКЦПФР (277)


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