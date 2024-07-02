Нацкомісія з цінних паперів знайшла 12 сумнівних проєктів для інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

Bitcoin Minetrix

F2Hash

BitFuFu

TEC Crypto

BDSwiss

FXCC

Binarymate

DAXBASE

CENTOBOT

BinBot PRO

Forex Prop Firm (FPF)

Connext.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у чеврні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейси.