Нацкомісія з цінних паперів знайшла 12 сумнівних проєктів для інвестицій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:
- Bitcoin Minetrix
- F2Hash
- BitFuFu
- TEC Crypto
- BDSwiss
- FXCC
- Binarymate
- DAXBASE
- CENTOBOT
- BinBot PRO
- Forex Prop Firm (FPF)
- Connext.
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у чеврні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейси.
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