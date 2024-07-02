Як обміняти старе посвідчення водія на нове. Інструкція від МВС
Сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно також відображається в застосунку "Дія" та в Кабінеті водія. Тож, паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року можна обміняти.
Інструкції щодо цього розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
"Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо Ваше посвідчення водія без терміну дії (має міститись у графі 4b), для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити посвідчення водія", – наголосили в міністерстві.
Як обмінти посвідчення водія
Обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС просто. Потрібно взяти талон онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру та прийти на визначений час.
Із собою необхідно взяти такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, що підлягає обміну;
- медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить фото на документ при наданні послуги.
Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість послуги – 572 грн, не враховуючи банківську комісію.
Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку "Дії" можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах, наголосили в МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль