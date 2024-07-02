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Новини
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Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників

чиновник,чиновники

Кабінет Міністрів дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов’язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Водночас Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами та організаціями, надавши міністру оборони повноваження приймати рішення про збільшення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, Кабмін вирішив створити Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян своєю постановою №707 від 18 червня.

Основними завданнями цієї Міжвідомчої робочої групи визначено сприяння координації дій органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій з питань взаємодії з ТЦК та СП щодо оповіщення та призову військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах (підрозділах), на підприємствах, в установах і організаціях.

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Нагадаємо, оновлений закон про мобілізацію передбачав, що бронювання збережуть всі чиновники категорії "А", тобто представники так званого вищого корпусу державної служби. До них належать, зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду тощо. Тим часом лише 50% представників категорії "Б" і категорії "В" можуть отримати відстрочку від служби. Водночас загалом умови бронювання від мобілізації визначає Кабмін.

Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.

Автор: 

Кабмін (7803) чиновник (88) бронювання (204) мобілізація (479)


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Топ коментарі
+22
А яка користь в тилу від тих дармоїдів???
А ''тракторист Петро'' має іти захищати оту ''чиновницьку рать''.
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02.07.2024 14:18 Відповісти
+22
Товарищи, жильцы, наступила весна и наша обязанность перед всем нашим домом убрать все гавно, бутылки, презервативы и шприцы с нашего чудесного газона.
Это наша общая территория, мы тут живем, поэтому и долг тоже наш общий. Давайте пройдемся по списку
Женщин мы сразу вычеркиваем, не женская это работа. До 27 лет тоже, могут надорваться с веником стоять, пусть в тенечке лучше пиво попьют - им еще страну на ноги ставить
Я как глава кооператива, мой муж с родственниками - понятно что нет. Также этот нет и этот нет.
У этих справка, у этого аллергия на работу, логично.
Василий Иванович - директор киоска, у него работа важная.
Федулко магнитолы раньше воровал - ему низзя грабли доверять
Этот с полиции, этот прокурор, этот знакомый с прокурором - они на службе
Из 12, 45 и 67 квартиры они как-бы будут убирать, но завтра у них гастроли
Так-с.. Ну остаетесь вы Аристарх Семеныч, я понимаю, что вам 67 лет, но больше некому, а это наш святой и общий долг.
Кстати, жену свою Клавдию Семеновну также возьмите. Она раньше медсестрой работала - поможет шприцы собирать
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02.07.2024 14:23 Відповісти
+18
Воно й зрозуміло! Трактористи, водії, металурги,вантажники повинні захищати чиновників,бюрократів та депутатів! А хто ж іще буде захищати іх статки, котеджі та автомобілі?
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02.07.2024 14:42 Відповісти
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А яка користь в тилу від тих дармоїдів???
А ''тракторист Петро'' має іти захищати оту ''чиновницьку рать''.
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02.07.2024 14:18 Відповісти
якщо мобілізувати чиновників та інших дармоїдів, то хто ж буде нагадувати "трактористу Петру" про "святий обовʼязок"?
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03.07.2024 08:22 Відповісти
Товарищи, жильцы, наступила весна и наша обязанность перед всем нашим домом убрать все гавно, бутылки, презервативы и шприцы с нашего чудесного газона.
Это наша общая территория, мы тут живем, поэтому и долг тоже наш общий. Давайте пройдемся по списку
Женщин мы сразу вычеркиваем, не женская это работа. До 27 лет тоже, могут надорваться с веником стоять, пусть в тенечке лучше пиво попьют - им еще страну на ноги ставить
Я как глава кооператива, мой муж с родственниками - понятно что нет. Также этот нет и этот нет.
У этих справка, у этого аллергия на работу, логично.
Василий Иванович - директор киоска, у него работа важная.
Федулко магнитолы раньше воровал - ему низзя грабли доверять
Этот с полиции, этот прокурор, этот знакомый с прокурором - они на службе
Из 12, 45 и 67 квартиры они как-бы будут убирать, но завтра у них гастроли
Так-с.. Ну остаетесь вы Аристарх Семеныч, я понимаю, что вам 67 лет, но больше некому, а это наш святой и общий долг.
Кстати, жену свою Клавдию Семеновну также возьмите. Она раньше медсестрой работала - поможет шприцы собирать
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02.07.2024 14:23 Відповісти
Вибачайте, усі вакантні посади родичів, коханок і закадик в уже ЗСУ зайняті.
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02.07.2024 14:42 Відповісти
Вони зробили нас разом..........
І продовжують (любити) робити.......
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02.07.2024 14:25 Відповісти
А вам чого хвилюватися? Ви ж не в Україні...
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02.07.2024 14:43 Відповісти
Нєхєр! В армії не вистачає непитущіх службовців з достатнім рівнем інтелекту.
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02.07.2024 14:33 Відповісти
А вони що,не всі були заброньовані?
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02.07.2024 14:39 Відповісти
ну до 50% від штату (окрім топ-чиновників)
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02.07.2024 14:59 Відповісти
Воно й зрозуміло! Трактористи, водії, металурги,вантажники повинні захищати чиновників,бюрократів та депутатів! А хто ж іще буде захищати іх статки, котеджі та автомобілі?
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02.07.2024 14:42 Відповісти
Мєнти (від трактористів, водіїв, металургів та вантажників).
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02.07.2024 14:47 Відповісти
Хлібороби, металурги, хіміки, токарі, фрезеровщики в окопи! Дармоїдам- чиновникам, з мільйонними зарплатами - БРОНЬ! Гарну державу вибудовує дЄрмак, ротом гаранта, ВР, та Кабміну!🤬
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02.07.2024 15:54 Відповісти
Звісно ж якщо їх відправити то все стане, хабарі нікому буде давати, корупційні скандали припиняться, ловити та затримувати й невдовзі відпускати стане нікого, колапс почнеться.
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02.07.2024 16:18 Відповісти
В фіналі буде країна поліцаїв, прокурорів, суддів і чинуш. Гаранти благополуччя будь якої влади - недоторкані.
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02.07.2024 17:06 Відповісти
та в фіналі вони просто наберуть емігрантів зі сходу та півдня яке, під наглядом тієї самої поліції, буде впахувати за примарну надію жити в "цивілізованній європейській" країні...

звичайно, буде важко їх утримати, бо сусідні країни мають кращі умови...

одна надія країни поліціїв та чинуш, що інші прикордонні країни будуть фільтрувати емігрантів краще
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03.07.2024 08:26 Відповісти
В армию не надо, пенсия в 52, пенсия 20 тысяч- чего б и не поработать на Державу??
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02.07.2024 17:42 Відповісти
правильно. чиновники нам потрібні!. а ще кловани, кАтлєти, кабанови. як же без цього гамна
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02.07.2024 18:09 Відповісти
Ну на правильному шляху ми браття))), от така вона ******* козацька Україна "мрії"....
Негоже чиновнику ходити з тавром ухилянт!!!
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02.07.2024 23:47 Відповісти
До заважає саме вам зробити дослідження о якомусь корупціонері що мешкає поруч з вами , або подарувати його машину ЗСУ?
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03.07.2024 03:55 Відповісти
Тобто я повинен піти дати йому в череп і забравши ключі відвезти авто в ЗСУ?)
Тобто це чергова схема типу : тюрма-фронт-штрафбат?)
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03.07.2024 10:44 Відповісти
Если вы не будете давать взятки и поддерживать социальные связи с известными вам негодяями это уже будет очень здорово
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03.07.2024 12:00 Відповісти
тобто мінімалку і прожитковий мінімум морозимо, а кількість виродків і дармоїдів зберігаємо))))
Ну що "мудрий нарід" як там ще неНачасі?
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03.07.2024 10:42 Відповісти
Просто чиновники i без того розумiють ( бо вони краще розбираються в цьому нiж пересiчнi фiзичнi особи )👈, що в краiнi офiцiйно вiйни нема, так званий " закон про мобiлiзацiю" насправдi - туфта без печатки та пiдписiв, военного стану теж нема, так званi " те це ке" - нi военккомати, а рекрутiнговi центри та приватнi установи...ну взагалi #уйня "на лоха "все це разраховано.👈
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03.07.2024 10:53 Відповісти
І головне ніде нема новини, що Кабмін дозволив чиновникам не оновлювати дані в ТЦК. Достатньо щоб директор державної установи направив список своїх працівників в ТЦК, і вони чудесним образом попадають в Оберіг без всяких повісток і ВЛК.
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03.07.2024 11:26 Відповісти
Цензори погано розібрались. Там не 50% категорії Б і В, там 50 % категорія БВ + 45-60% тиххто працюють з нормативкою, займаються ІТ, кібером які звільянються від мобілізації. тобто апарат повністтю не мобілізуються
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03.07.2024 12:43 Відповісти

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