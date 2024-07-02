Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників

Кабінет Міністрів дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов’язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Водночас Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами та організаціями, надавши міністру оборони повноваження приймати рішення про збільшення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, Кабмін вирішив створити Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян своєю постановою №707 від 18 червня.

Основними завданнями цієї Міжвідомчої робочої групи визначено сприяння координації дій органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій з питань взаємодії з ТЦК та СП щодо оповіщення та призову військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах (підрозділах), на підприємствах, в установах і організаціях.

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Нагадаємо, оновлений закон про мобілізацію передбачав, що бронювання збережуть всі чиновники категорії "А", тобто представники так званого вищого корпусу державної служби. До них належать, зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду тощо. Тим часом лише 50% представників категорії "Б" і категорії "В" можуть отримати відстрочку від служби. Водночас загалом умови бронювання від мобілізації визначає Кабмін.

Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.