БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 393 22

Агрохолдинг уряду Саудівської Аравії продовжує купувати активи в Україні: цього разу придбав великий елеватор на Львівщині

salic

Український агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп", який належить саудівському державному фонду Salic, придбав елеваторний комплекс лінійного типу у Львівській області.

Зерносховище використовуватимуть для зберігання зернових та олійних культур, які вирощує компанія, повідомляється на її сайті.

Потужність одноразового зберігання елеватора становить 120 000 тонн, з яких 77 000 тонн – зберігання у металевих силосах, і 43 000 тонн – у збірних залізобетонних силосах та на складах.

Відтак, загальний обсяг потужностей для зберігання агрохолдингу зріс до 634 000 тонн.

"Розширення відбулося в регіоні, який, зважаючи на вагомий обсяг земельного банку, був недостатньо покритий власними зерносховищами: дотепер на Львівщині працювало лише три невеликі сушильно-зернові комплекси "Контінентал" загальною потужністю 31 000 тонн", – зазначається у повідомленні.

Крім цього, "Контінентал Фармерз Груп" володіє елеваторними потужностями в Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Читайте також: Саудівська Аравія виділила $10 мільйонів на їжу для українців

Як повідомлялося, у червнні агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп", який належить саудівському фонду Salic UK, отримав дозвіл на придбання активів одеського агрохолдингу DMV Group. 

Нагадаємо, у 2018 році саудівський фонд Salic викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп".

Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.

Автор: 

аграрії (1336) Саудівська Аравія (357) агрохолдинг (35)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+16
Війна, а вони країну розпродають.
А потім будуть казати, що за своє воюйте. А своє вже три рази продане і закладене.
показати весь коментар
02.07.2024 14:22 Відповісти
+7
Так і земельку по тихому скуповують за яку люди гинуть..
показати весь коментар
02.07.2024 15:29 Відповісти
+5
Треба запропонувати саудітам за 1 грн. придбати всі елеватори на підконтрольній кацапам теріторії України і в прифронтовій зоні!
Хай пуйла поставлять на лічильник...
показати весь коментар
02.07.2024 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на Херсонщині - ні??
показати весь коментар
02.07.2024 14:22 Відповісти
Так ото ж! Продають готове і у безпечному місці. Я б заборонив такий продаж іноземцям. Потрібно, шоб вони більше стикалися з нашою війною і проблемами, які вона породжує.
показати весь коментар
02.07.2024 14:52 Відповісти
ДМВ належить болгарину Дімову - так що все нормально
показати весь коментар
02.07.2024 15:10 Відповісти
Не зовсім. Болгари Україні допомагають. На відміну від саудитів.
показати весь коментар
02.07.2024 15:11 Відповісти
Війна, а вони країну розпродають.
А потім будуть казати, що за своє воюйте. А своє вже три рази продане і закладене.
показати весь коментар
02.07.2024 14:22 Відповісти
не бзди! потім тебе виженуть за волгу, а сюди навезуть мільйони індусів, котрі і воюватимуть, і землю копатимуть з великим задоволенням
показати весь коментар
02.07.2024 14:35 Відповісти
В Одесі таких портових мешканців багато, інтеграцію бачу. Радіти за індусів не можу, бо задоволення їх від камасутри походять.
Що вони будуть копати? Вони трупи по ріці спускають. Не можна бути таким темним!
показати весь коментар
02.07.2024 18:39 Відповісти
Вони там зовсім нулися продають все щурі тікать хочуть 2,4 мрда на дороги а на укриття літаків грошей нема захистники життя свої кладуть а оці тварі продаюиь все
показати весь коментар
02.07.2024 14:26 Відповісти
Чого б ім не скуповувати - гроші ж є - народжується саудит і иому на книжку держава кладе 20 тис дол - в нас теж кладе .....
показати весь коментар
02.07.2024 14:29 Відповісти
Треба запропонувати саудітам за 1 грн. придбати всі елеватори на підконтрольній кацапам теріторії України і в прифронтовій зоні!
Хай пуйла поставлять на лічильник...
показати весь коментар
02.07.2024 14:31 Відповісти
Хабарі Зе влади за посередництво арабів в їх допозі по зливах України.
Уйля завербована ФСБ у 90 х, кажу одразу
показати весь коментар
02.07.2024 14:36 Відповісти
Надеюсь пару саудовских нефтевышек мы паритетно прыдбалы, шобы горючка с газом были дешевле чем на казлабаде... Чи это тупо банально-обоюдная контора па выводу за бугор (чього заманеться).
показати весь коментар
02.07.2024 14:37 Відповісти
Так і земельку по тихому скуповують за яку люди гинуть..
показати весь коментар
02.07.2024 15:29 Відповісти
Так дивишся і скоро ми будемо купувати своє зерно у саудитів або ще когось!!! Політика висший клас.
показати весь коментар
02.07.2024 15:32 Відповісти
Ворожа 5та колона захопивши і заблокувавши КСУ влаштувала тотальний розпродаж української землі іноземцям за хабарі під час війни, яка належить виключно народу України, згідно ст. 13 Конституції України.
Сподіваюся КСУ після усунення самопроголошених узурпаторів від влади поверне власність народу України назад її власнику.
показати весь коментар
02.07.2024 15:47 Відповісти
чому ж тоді з Львівської області не було ні одного президента продавця України .???Давай щось бздани...??
показати весь коментар
02.07.2024 16:13 Відповісти
а про продажність патякаєш...
показати весь коментар
02.07.2024 17:40 Відповісти
Гниди і кубло ОП розпродають Україну 🤬🤬. Сподіваюсь, що наступний уряд скасує всі злочинні закони, рішення, розпродаж і договорняки. Стратегічні об'єкти, ЗЕМЛЯ, НАДРА і інш. належать народу України, а не гниднику ОП чи ср*ним олігархам
показати весь коментар
02.07.2024 16:44 Відповісти
Замість того, щоб земельні ресурси передавати у власність їх оборонців, відбувається протилежне. Чому відбувається? Тому що терпіли за миску солодкотолерантних помиїв обслуговують паразитів.
показати весь коментар
02.07.2024 17:32 Відповісти
Продаж активів мусульманам, зокрема саудитам, має бути заборонена раз і назавжди.
показати весь коментар
02.07.2024 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 