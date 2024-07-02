Агрохолдинг уряду Саудівської Аравії продовжує купувати активи в Україні: цього разу придбав великий елеватор на Львівщині

Український агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп", який належить саудівському державному фонду Salic, придбав елеваторний комплекс лінійного типу у Львівській області.

Зерносховище використовуватимуть для зберігання зернових та олійних культур, які вирощує компанія, повідомляється на її сайті.

Потужність одноразового зберігання елеватора становить 120 000 тонн, з яких 77 000 тонн – зберігання у металевих силосах, і 43 000 тонн – у збірних залізобетонних силосах та на складах.

Відтак, загальний обсяг потужностей для зберігання агрохолдингу зріс до 634 000 тонн.

"Розширення відбулося в регіоні, який, зважаючи на вагомий обсяг земельного банку, був недостатньо покритий власними зерносховищами: дотепер на Львівщині працювало лише три невеликі сушильно-зернові комплекси "Контінентал" загальною потужністю 31 000 тонн", – зазначається у повідомленні.

Крім цього, "Контінентал Фармерз Груп" володіє елеваторними потужностями в Тернопільській та Івано-Франківській областях.

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Як повідомлялося, у червнні агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп", який належить саудівському фонду Salic UK, отримав дозвіл на придбання активів одеського агрохолдингу DMV Group.

Нагадаємо, у 2018 році саудівський фонд Salic викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп".

Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.