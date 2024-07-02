Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
Компанія Boston Basketball Partners LLC виставила на продаж чинного чемпіона американської Національної баскетбольної асоціації (NBA) – клуб Boston Celtics.
Власники планують продати контрольний пакет команди цього року або на початку 2025 року, а решту акцій – у 2028 році, повідомляє Bloomberg.
Агентство зауважує, що Celtics виставили на продаж у період різкого зростання вартості професійних спортивних команд. Лише у NBA за останній рік змінили власника три франшизи – Phoenix Suns, Charlotte Hornets та Dallas Mavericks. За кожну з них заплатили щонайменше по $3 млрд.
За оцінкою спортивного бізнес-видання Sportico, власники можуть отримати за Boston Celtics $5,1 млрд. Вони придбали цю франшизу у 2002 році за $320 млн.
Продаж Celtics відбувається у той час, коли NBA веде переговори про угоду на $76 млрд з ESPN, Comcast та Amazon щодо продажу прав на трансляції матчів.
У червні Boston Celtics виграв свій 18-й титул, встановивши рекорд за цим показником в історії NBA.
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