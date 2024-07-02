"Укрзалізниця" призначила новий швидкісний поїзд із Києва до Одеси

"Укрзалізниця" призначила поїзд "Інтерсіті" №761/762 сполученням Київ - Одеса, який курсуватиме через день з 9 липня.

Додатковий поїзд призначили через зростання попиту пасажирів на поїздки в одеському напрямку, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №720 із Києва до Харкова. Він курсуватиме із 3 липня щосереди.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 23:53 та прибуватиме до Харкова о 5:14. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

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Як повідомлялося, у червні "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні минулого року.

Зокрема, 30 червня потягами "Укрзалізниці" скористалися 100 000 пасажирів за добу. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення (не враховуючи період масової евакуації).