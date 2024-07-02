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Новини
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Завтра світло відключатимуть упродовж доби, з 13:00 обсяги відключень будуть більшими, – "Укренерго"

світло

Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати відключення електроенергії: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", – пояснили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали споживати світло ощадливо.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.

"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", – пояснив Кудрицький.

Третій фактор, за його словами, це те, що в європейських країнах, також у зв'язку зі спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися електроенергією з Україною.

"Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що в сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", – зауважив голова "Укренерго".

Окрім того, додав він, продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій.

Автор: 

електроенергія (4285) Укренерго (2018) відключення світла (603)


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Топ коментарі
+16
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02.07.2024 17:32 Відповісти
+13
Когда на установку газопоршневых генераторов деньги найдутся??Чи не на часі?Работает типа одна с 100 или около того
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02.07.2024 17:29 Відповісти
+11
Єрмак и Ко дресирують населення - щоб бажали капітуляцію.
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02.07.2024 17:41 Відповісти
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Когда на установку газопоршневых генераторов деньги найдутся??Чи не на часі?Работает типа одна с 100 или около того
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02.07.2024 17:29 Відповісти
Слушайте, вже з десяток людей пише слово в слово про "немає грошей на встановлення 100 подарених газогенераторів. Лише один встановили"

Не прийміть це за стьоб и щось таке - що за джерело інфи у вас? Хто про це казав чи писав?
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02.07.2024 17:57 Відповісти
а як по другому написати?
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02.07.2024 18:06 Відповісти
При чому тут як це написати якось по іншому? І навіщо по іншому?

Я питав, звідки ви про це узнали. Бо вже десяток різних людей написали слово в слово ту саму думку. Це ж не прийшло одночасно 10ти людям в голову щось нагуглити, як запропонував нижче Олег Білий.

Це ж хтось з ютьюберів таке сказав, а ви подивилися цей випуск і теперь концентровано про це переповіли. Я ж і цікавлюсь, хто той ютьюбер. Чи телеграмер. Чи де ви про таке почули?
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02.07.2024 20:47 Відповісти
погугли. це і на цензорі навіть було.
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02.07.2024 18:10 Відповісти
Ідіть у с"'",ку, брехуни слизькі.
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02.07.2024 17:31 Відповісти
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02.07.2024 17:32 Відповісти
Брехуни
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02.07.2024 17:35 Відповісти
ще ж в Румунію продати треба, а ми і без світла писидіти можем
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02.07.2024 17:38 Відповісти
Єрмак и Ко дресирують населення - щоб бажали капітуляцію.
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02.07.2024 17:41 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Націоналізація ДТЕК. Юля каже, що тариф кіловата має коштувати гривню. Все інше в нас тупо крадуть
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02.07.2024 17:41 Відповісти
Коли казали вам, що не Ющенко треба, а Тимошенко, ви скакали за Ющенка. Коли казали вам, що не Порошенко теба, а Тимошенко, ви скакали за Порошенка. А тепер, ви кричите Зелю геть).
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02.07.2024 17:52 Відповісти
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02.07.2024 18:04 Відповісти
Ой, не треба зараз про Бабу Йулю тут городити. Ця потвора зробила все, щоб згноїти політично Ющенка і привести до влади Яника.
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02.07.2024 22:13 Відповісти
Ви що, не знаєте, хто такий Суліма?!
Та він же ваш однояйцевий блізнєц-юлелюб!
Ви забули написати, що, коли Йуля казала, ні один танк не має рухатись, ви, дурні, взялись опиратись кацапам.
Як вам, ідіотам, *****, вдається виживати в цей складний час?!
Невже Йуліни портрети мироточать?
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02.07.2024 20:21 Відповісти
То він і робить потужний пас сам собі з другого свого екаунта
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02.07.2024 20:50 Відповісти
газовая проститутка
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02.07.2024 21:30 Відповісти
А включати теж будуть (Дніпро)?
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02.07.2024 17:44 Відповісти
Ночью и так было четыре с половиной часа отключение куда еще больше а днем три раза по три с половиной.
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02.07.2024 18:15 Відповісти
З 9.00 по 18.00 світла не було, також вимикали вночі з 3 по 6 ранку.
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02.07.2024 18:23 Відповісти
По 14-16 часов нету света
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02.07.2024 19:24 Відповісти
В Румунію продають. Україні вистачає електрики
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02.07.2024 19:35 Відповісти
Можете поділитися джерелом вашої інфи про продажу електрики в Румунію?
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02.07.2024 20:49 Відповісти
Шольц Олаф з перших вуст. Здав зєлю, як склотару
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02.07.2024 23:33 Відповісти
Можна поділитися джерелом вашої інформації, що Шольц сказав, що Україна експортує електроенергію. Де ви про таке дізналися?
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03.07.2024 00:22 Відповісти
геноцидники Народа Украины на первом месте. На втором месте геноцидников -ухылянты тцк
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02.07.2024 19:29 Відповісти
Яка нах спека, якщо всі західні області накрило грозами ще з вчора???
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02.07.2024 20:21 Відповісти
Дніпро +37+38 сьогодні було...
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02.07.2024 22:47 Відповісти
Дніпро коли встиг записатись у західні області???
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03.07.2024 10:59 Відповісти
я й не писав що Дніпро на Заході України, просто написав що у нас зараз... а стосовно дурні "про екномію, бо спека" цілком згоден що це для зелохторату
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03.07.2024 17:13 Відповісти
Київ, найбільний споживач: +23 "спека" в ниx, білять!
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03.07.2024 12:48 Відповісти
Якщо висотки не мають газових плит і оснащені електричними,
то плити треба їм відмикати, бо це прірва.
Одне діло мати можливість закип'ятити склянку чаю, мати інтернет, холодильник, телебачення і світло, і зовсім інше - електроплита...
Плити треба підключити по іншій лінії і при нестачі відмикати,
щоб не гнобити всю країну.
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02.07.2024 22:35 Відповісти
А може краще зелених підарів відмикати від влади?
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03.07.2024 09:46 Відповісти

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