Завтра світло відключатимуть упродовж доби, з 13:00 обсяги відключень будуть більшими, – "Укренерго"

Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати відключення електроенергії: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", – пояснили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали споживати світло ощадливо.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.

"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", – пояснив Кудрицький.

Третій фактор, за його словами, це те, що в європейських країнах, також у зв'язку зі спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися електроенергією з Україною.

"Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що в сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", – зауважив голова "Укренерго".

Окрім того, додав він, продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій.