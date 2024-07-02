Завтра світло відключатимуть упродовж доби, з 13:00 обсяги відключень будуть більшими, – "Укренерго"
Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати відключення електроенергії: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", – пояснили в компанії.
Також в "Укренерго" закликали споживати світло ощадливо.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.
"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", – пояснив Кудрицький.
Третій фактор, за його словами, це те, що в європейських країнах, також у зв'язку зі спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися електроенергією з Україною.
"Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що в сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", – зауважив голова "Укренерго".
Окрім того, додав він, продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій.
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Не прийміть це за стьоб и щось таке - що за джерело інфи у вас? Хто про це казав чи писав?
Я питав, звідки ви про це узнали. Бо вже десяток різних людей написали слово в слово ту саму думку. Це ж не прийшло одночасно 10ти людям в голову щось нагуглити, як запропонував нижче Олег Білий.
Це ж хтось з ютьюберів таке сказав, а ви подивилися цей випуск і теперь концентровано про це переповіли. Я ж і цікавлюсь, хто той ютьюбер. Чи телеграмер. Чи де ви про таке почули?
Та він же ваш однояйцевий блізнєц-юлелюб!
Ви забули написати, що, коли Йуля казала, ні один танк не має рухатись, ви, дурні, взялись опиратись кацапам.
Як вам, ідіотам, *****, вдається виживати в цей складний час?!
Невже Йуліни портрети мироточать?
то плити треба їм відмикати, бо це прірва.
Одне діло мати можливість закип'ятити склянку чаю, мати інтернет, холодильник, телебачення і світло, і зовсім інше - електроплита...
Плити треба підключити по іншій лінії і при нестачі відмикати,
щоб не гнобити всю країну.