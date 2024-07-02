"Зменшити залежність від Росії": Туреччина домовляється про будівництво атомних станцій із США

Туреччина веде переговори зі ША про будівництво великих атомних електростанцій і малих модульних реакторів (ММР).

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства енергетики Туреччини Юсуф Джейлан на конференції з атомних електростанцій, передає Reuters.

"США виявляють серйозний інтерес до мети Туреччини збільшити свою ядерну енергетичну потужність і побудувати нові електростанції", – сказав Джейлан.

Відповідаючи на питання про проєкти, які обговорюються, він сказав: "Ми можемо розглядати площі існуючих електростанцій або нових електростанцій".

"Ми ведемо переговори з США як щодо великих електростанцій, так і щодо малих модульних реакторів. Це заява про наміри", – додав він.

Посол США в Туреччині Джефф Флейк минулого місяця заявив, що Анкара "говорила з нами та іншими про (будівництво) невеликих модульних реакторів".

"Ми працюємо з ними, щоб спробувати зменшити їхню залежність (від Росії) будь-якими способами", – зауважив він.

Джейлан сказав, що тривають переговори з Південною Кореєю та Росією щодо другої атомної електростанції, яку планується побудувати в чорноморському регіоні Синоп, і з китайською SPIC щодо третьої атомної електростанції в регіоні Фракія на північному заході Туреччини.

Будівництво першої в Туреччині атомної електростанції "Аккую" потужністю 4800 МВт російським "Росатомом" триває в Середземноморському регіоні Туреччини. Ввести в експлуатацію перший блок планують у липні 2025 року.

У квітні цього року повідомлялося, що "Росатом" не встигне запустити першу АЕС у Туреччині в обіцяні строки.

27 квітня 2023 року Росія та Туреччина уклали офіційну домовленість про доставку ядерного палива на перший енергоблок АЕС "Аккую".

Як повідомлялося, заливка першого бетону під блок №1 АЕС "Аккую" відбулося 3 квітня 2018 року за участю президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Владіміра Путіна.

Проєкт першої турецької АЕС включає чотири енергоблоки з реакторами за російською технологією ВВЕР-1200 сумарною потужністю 4800 мегават.

Компанії "Росатому" зараз володіють майже 100% у капіталі "Аккую Нуклеар". Вартість проєкту будівництва АЕС складає близько $22 млрд. Його реалізацію фінансує Росія, а будує АЕС "Росатом".