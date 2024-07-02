Падіння попиту, війна та мобілізація: ЄБРР визначив основні проблеми українського бізнесу

Основні виклики, з якими стикаються малий та середній бізнес в Україні, – це падіння попиту, складність прогнозування своєї роботи через невизначеність, зростання витрат та брак кадрів через мобілізацію та міграцію.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), пише українська редакція Forbes.

Серед негативних трендів, спричинених війною, представники малого та середнього бізнесу (МСП) також називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.

Втім, після двох років повномасштабної війни більшості українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність, що свідчить про їхню високу адаптивність до умов війни, вказують автори дослідження.

Так, станом на квітень 2024 року у повній мірі працювало 85% підприємств, частково – 14%, що є кращим результатом порівняно з відповідно 57% і 37% у перший рік війни.

Попри поточні виклики, частка МСП, які повідомили про зниження прибутковості, скоротилася майже удвічі, тоді як частка компаній, які планують продовжувати бізнес, збільшилася.

При цьому 19% підприємств вказують про зростання прибутків, порівняно з 2022 роком. Про скорочення персоналу повідомили 34% підприємств, порівняно із 55% у перший рік війни.

Результати дослідження свідчать, що у випадку якщо війна триватиме ще рік чи довше, 64% МСП планують підтримувати існуючий рівень активності, при цьому частка підприємств, що планують диверсифікувати або розширяти бізнес, зросла втричі (12%).

Водночас прогнози майбутнього розвитку подій за умови продовження війни є неоднозначними: 49% респондентів вважають, що стан їхнього бізнесу найближчим часом не зміниться, 24% – очікують падіння; 17% – прогнозують зростання та 2% – закриття бізнесу. 9% керівників компаній визнали, що не можуть передбачити розвиток подій.

Порівняно із минулорічними показниками зросла частка тих, хто дає позитивний прогноз (+11%), та скоротилась частка тих, хто був не здатен зробити прогноз (-12%).

Дослідження проводилось у два етапи і включало у себе якісне (16 експертних інтерв’ю) та кількісне репрезентативне дослідження (150 телефонних інтерв’ю) МСП у секторах виробництва та послуг в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Результати отримані станом на кінець квітня 2024 року з визначенням негативних і позитивних тенденцій, ключових проблем і потреб компаній.

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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).