Облік готелів і туроператорів: Кабмін схвалив постанову про туристичний реєстр

Кабінет Міністрів України схвалив постанову про порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 28 червня, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Ухвалена постанова визначає процедуру ведення ЄТР, його структуру, функціонування, адміністрування, процедуру формування і внесення інформації про готелі та туристичних операторів", – пояснили в Мінінфраструктури.

Ключова мета функціонування Єдиного туристичного реєстру полягає в забезпеченні прозорості та рівних можливостей на ринку туристичних послуг. Реєстр створений для обліку готелів та туристичних операторів, тобто суб'єктів туристичної діяльності.

Офіційно почати свою роботу ЄТР має з 1 січня 2025 року.

Зазначається, що повноцінний запуск Єдиного туристичного реєстру сприятиме детінізації сфери туризму, адже дозволить вести облік готелів та туристичних операторів. Наразі цей облік є добровільним.

Таким чином, після повноцінного запуску ЄТР кожен зможе перевірити легальність роботи готелів та туроператорів.

У лютому цього року повідомлялося, що податки, сплачені представниками туристичної галузі в Україні, виходять на довоєнний рівень, що свідчить про те, що туристична галузь України адаптувалась під реалії воєнного стану. Так, суми надходжень до бюджету країни в минулому 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросли на 32%.