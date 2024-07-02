"Укрзалізниця" оновлює правила перевезення тварин

"Укрзалізниця" ініціювала поновлення в правилах перевезення тварин.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури – і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", – сказано в повідомленні.

Що зміниться в правилах перевезення тварин

Так, у новій редакції правил:

прибирається визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном;

для малих тварин до 45 см у холці дозволяється тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та/або сну на полиці купе;

для великих собак від 45 см ми дозволяється проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;

для великих собак в "Інтерсіті+" проїзд теж стане можливим – за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів – з намордником і повідком.

"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", – наголосили в "Укрзалізниці".

Також у компанії анонсували спільну з UAnimals роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

Чому вирішили змінити правила

Потреба оновити правила перевезення тварин виникла після історії з нацгвардійцем Валерієм, якому довелося їхати зі службовим лабрадором Ермі в тамбурі "Інтерсіті" Київ – Чернігів. Щоб на проблему звернули увагу та вжили відповідних заходів, організацію UAnimals позначили у дописах понад тисячу разів.

Коментуючи цю історію, "Укрзалізниця" послалася на те, що саме в "Інтерсіті", за правилами, не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.

Таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Нацгвардія додала, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.