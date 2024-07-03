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В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами: лідери ринку

авто

У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% українського ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10% менше показника червня 2023 року.

Частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%. Водночас помітно зросла частка гібридів – з 18% до 22,9%. Також додав сегмент електромобілів – з 10,5% до 15,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • бензинові авто – Suzuki SX4;
  • дизельні – Renault Duster;
  • гібридні – Toyota RAV-4;
  • електромобілі – Honda M-NV;
  • авто з ГБО – KIA Sportage.

За перші чотири місяці 2024 року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів – 5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних. Їхня загальна митна вартість становила $476,3 млн.

Автор: 

авто (4173) продаж (2090)


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