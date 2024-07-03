"Інтерпайп" уклав контракт із найбільшим вагонобудівником у Європі

Компанія "Інтерпайп" уклала контракт із компанією Greenbrier – найбільшим вагонобудівником у Європі – на постачання колісних пар.

Про це розповів директор дивізіону залізничної продукції компанії Олександр Гарькавий в інтервʼю ЦТС.

За його словами, угода з Greenbrier є найбільшим контрактом "Інтерпайпа" за останні два роки. Гарькавий додав, що Greenbrier отримуватиме окремо колеса та осі.

Він зазначив, що якщо тенденція першого півріччя збережеться до кінця цього року, то в сегменті вантажних вагонів компанія поставить на європейський ринок 20 тисяч колісних пар – 40 тисяч коліс. Окрім того, в межах інших контрактів буде відвантажено майже 105 тисяч коліс.

Також він виокремив контракти для клієнтів у Іспанії та Фінляндії, це країни з колією, яка відрізняється від європейської.

Як повідомлялося, електрометалургійний комплекс "Інтерпайп Сталь" висловлює занепокоєння щодо можливих негативних наслідків від запровадження урядом України нової норми з імпорту 80% електроенергії.