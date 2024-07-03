Всесвітня продовольча програма ООН відкриє офіс в Україні

Кабінет міністрів схвалив відкриття в Україні офісу Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це свідчить розпорядження уряду №604-р від 28 червня.

"Схвалити проєкт Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про продовження дії Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою про відкриття Офісу ВПП в Україні", – йдеться у документі.

Відповідну угоду має підписати Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Ярослав Мельник.

Всесвітня продовольча програма – ланка Організації Об'єднаних Націй з питань надання харчової допомоги, найбільший підрозділ гуманітарної допомоги. Програма забезпечує харчами близько 90 мільйонів людей протягом року, 58 з яких – діти.

Зі своєї штабквартири, яка розташована в Римі та зі своїх підрозділів, які містяться в понад 80 країнах світу, ВПП допомагає людям, які не в змозі забезпечувати харчовими продуктами себе та власні сім'ї. Допомога може бути у вигляді грошових переказів, ваучерів (сертифікатів) та/або харчів.