Запаси газу в українських сховищах зросли до 9,5 мільярда кубометрів

Станом на 1 липня Україна накопичила у підземних сховищах 9,5 млрд кубометрів газу.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" повідомив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"Сьогодні у наших ПСГ знаходиться 9,5 млрд кубометрів газу. Цього об'єму достатньо, щоб планувати вихід на понад 13 млрд кубометрів на початок опалювального сезону 2024/2025 років", – зазначив він.

За його словами, темпи закачування газу на 400 млн кубометрів перевищують відповідні показники минулого року.

Чернишов наголосив, що Група Нафтогаз робить усе можливе, щоб повністю забезпечити потреби різних категорій споживачів у природному газі, включно із додатковою потребою в газі для генерації електроенергії.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ