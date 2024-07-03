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Новини
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ЄС хоче запровадити мито на китайські товари з AliExpress, – ЗМІ

aliexpress

Європейська комісія планує запровадити ввізне мито на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах, включаючи AliExpress. Це має зупинити сплеск надходження до ЄС товарів із КНР, які не відповідають стандартам.

Як пише Financial Times із посиланням на власні джерела, цього місяця Єврокомісія запропонує скасувати нинішній поріг у 150 євро, за яким товари можна купувати без сплати ввізного мита, передає Укрінформ.

За словами одного зі співрозмовників видання, основними платформами, на які націлилася Єврокомісія, є китайські онлайн-магазини Temu і AliExpress, а також роздрібний магазин одягу Shein.

У 2023 році до ЄС було імпортовано 2,3 млрд одиниць товарів, вартість яких не перевищує "безмитного порогу" в 150 євро.

Крім цього, імпорт до ЄС товарів, куплених онлайн, зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, перевищивши 350 тис. одиниць у квітні, що дорівнює майже двом доставкам на одне європейське домогосподарство.

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Майбутнє рішення Єврокомісії стосуватимуться будь-якого онлайн-магазину, який здійснює доставку клієнтам із ЄС безпосередньо з-за меж блоку.

Іншим можливим заходом може стати обов’язкова для великих електронних торгових платформ реєстрація для сплати ПДВ онлайн, незалежно від його суми.

Автор: 

Китай (2161) мито (838) Євросоюз (5193) AliExpress (30)


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Топ коментарі
+9
Китайці в ЄС мають торгувати хіба що бамбуковими зубочистками - все інше має вироблятися в ЄС за ********* технологіями доступ до яких Китай не матиме. Найбільше зло з точки зору екології це масове виробництво дешевого одноразового і неякісного лайна в Китаї яке протягом року опиняється на смітниках і потребує переробки яка в рази дорожча за сам товар...
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03.07.2024 13:04 Відповісти
+3
А що не так вони роблять... тільки от не тільки потрібно на аліекпрес піднімати мита,

тому що це виглядає як усунення конкурентів для західних компаній.... які купляють ту саму китайську продукцію і клеють на неї свої лейби та продають потім під своїми брендами
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03.07.2024 13:39 Відповісти
+2
"Іншим можливим заходом може стати обов'язкова для великих електронних торгових платформ реєстрація для сплати ПДВ онлайн, незалежно від його суми."

Запізніла інформація. Вони вже другий рік автоматично додають у кінцеву ціну ПДВ. При цьому китайці обходять це, використовуючи корумпованість європейців.
Наприклад, ввозять великі кількості велосипедів в Іспанію, Францію або Польщу, а потім продають без ПДВ, "тому що зі складу в ЄС". Очевидно, що китайці ввозять в ЄС великі партії товару повз корумповану митницю.
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03.07.2024 13:56 Відповісти
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03.07.2024 12:56 Відповісти
А що не так вони роблять... тільки от не тільки потрібно на аліекпрес піднімати мита,

тому що це виглядає як усунення конкурентів для західних компаній.... які купляють ту саму китайську продукцію і клеють на неї свої лейби та продають потім під своїми брендами
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03.07.2024 13:39 Відповісти
Західні компанії при цьому сплачують мито і ПДВ в ЄС, тому це вирівнювання правил для всіх.
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03.07.2024 16:39 Відповісти
По аліекспрес якщо дорожче 50 у.е. відбувається те саме, мито і ПДВ
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03.07.2024 17:39 Відповісти
Эти пошлины будете оплачивать вы, а не китайцы.
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03.07.2024 14:05 Відповісти
Випадково видалила свій коментар. Ні, мито і доставку будуть плати ті, хто замовляє на аліекспрес. Якщо я не замовляю, то я не хочу оплачувати через свої податки (в Швейцарії пошта дотується державою, а значить моїми податками) ні китайського виробника, ні споживача, який замовляє всякий шрот. Колись була укладена міжнародна угода, що розвинені країни переймають левову долю коштів доставок посилок із нерозвинених країн. Китай до сих пір вважається нерозвиненою країною. Тому ціна доставки посилки з Китаю набагато дешевша ніж всередині по Швнйцарії. Це просто абсурд.
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03.07.2024 16:23 Відповісти
Китайці в ЄС мають торгувати хіба що бамбуковими зубочистками - все інше має вироблятися в ЄС за ********* технологіями доступ до яких Китай не матиме. Найбільше зло з точки зору екології це масове виробництво дешевого одноразового і неякісного лайна в Китаї яке протягом року опиняється на смітниках і потребує переробки яка в рази дорожча за сам товар...
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03.07.2024 13:04 Відповісти
"Іншим можливим заходом може стати обов'язкова для великих електронних торгових платформ реєстрація для сплати ПДВ онлайн, незалежно від його суми."

Запізніла інформація. Вони вже другий рік автоматично додають у кінцеву ціну ПДВ. При цьому китайці обходять це, використовуючи корумпованість європейців.
Наприклад, ввозять великі кількості велосипедів в Іспанію, Францію або Польщу, а потім продають без ПДВ, "тому що зі складу в ЄС". Очевидно, що китайці ввозять в ЄС великі партії товару повз корумповану митницю.
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03.07.2024 13:56 Відповісти
Одна правда, знайти зараз щось типу зроблено в Германії або Франції, або США, стає проблематикою!!! А що зроблено у китайозів, якості немає!!! Тож ліпше заплатити трохи дорожче і купити річ яка буде працювати роки ніж десять раз купити туж саму річ у китайозів!!! Напевно вже всі чули як кітайози на свої авто ставлять пластикові педалі і чим це закінчується!!! Тож товари з Китаю мають припинитися, хоча такої мети від світу я не бачу!!!
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03.07.2024 15:28 Відповісти

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