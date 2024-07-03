ЄС хоче запровадити мито на китайські товари з AliExpress, – ЗМІ

Європейська комісія планує запровадити ввізне мито на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах, включаючи AliExpress. Це має зупинити сплеск надходження до ЄС товарів із КНР, які не відповідають стандартам.

Як пише Financial Times із посиланням на власні джерела, цього місяця Єврокомісія запропонує скасувати нинішній поріг у 150 євро, за яким товари можна купувати без сплати ввізного мита, передає Укрінформ.

За словами одного зі співрозмовників видання, основними платформами, на які націлилася Єврокомісія, є китайські онлайн-магазини Temu і AliExpress, а також роздрібний магазин одягу Shein.

У 2023 році до ЄС було імпортовано 2,3 млрд одиниць товарів, вартість яких не перевищує "безмитного порогу" в 150 євро.

Крім цього, імпорт до ЄС товарів, куплених онлайн, зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, перевищивши 350 тис. одиниць у квітні, що дорівнює майже двом доставкам на одне європейське домогосподарство.

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Майбутнє рішення Єврокомісії стосуватимуться будь-якого онлайн-магазину, який здійснює доставку клієнтам із ЄС безпосередньо з-за меж блоку.

Іншим можливим заходом може стати обов’язкова для великих електронних торгових платформ реєстрація для сплати ПДВ онлайн, незалежно від його суми.