Поштовим операторам і мережам магазинів дозволять надавати банківські послуги, – голова НБУ Пишний
Національний банк України (НБУ) розробляє концепцією "оператора фінансової інклюзії" та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії, яку зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах.
Вимоги до таких "банків" будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг – обмеженими, розповів голова правління НБУ Андрій Пишний у коментарі українській редакції Forbes.
Пишний уточнив, що законопроєкт про створення "оператора фінансової інклюзії" знаходиться на стадії розробки.
"Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території", – зазначив голова НБУ.
За його словами, може йтися про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування "останньої милі". Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що Нацбанк висуває до банків зараз. Разом із тим, їхня діяльність буде обмежена.
"У деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс", – пояснив голова Нацбанку.
Пишний додав, що зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг.
Необхідні складові для запуску проєкту у Нацбанку сподіваються отримати до кінця 2024 року.
Як повідомлялося, згідно із оновленим Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ, український уряд планує підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.
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"УКРАЇНА - ЦЕ ЄВРОПА !"
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроют в сельских почтовых отделениях РФ, а их работники будут диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции для повышения зарплаты, пишет https://www.pnp.ru/social/pochtalony-budut-merit-klientam-davlenie-i-raznosit-knigi.html «Парламентская газета» .
Почтальоны в сельских отделениях пройдут специальную подготовку для работы в качестве фельдшеров или библиотекарей. Подобные инициативы уже тестируют в нескольких регионах и планируют распространить на всю Россию.
«Допускать закрытие [почтовых отделений] нельзя. Нужно искать способы сохранять почту на селе. В регионах есть опыт совмещения отделений с пунктами МФЦ и ФАПами. И, конечно, преодолевать кадровый дефицит и низкие зарплаты», - заявил изданию член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев.
Гендиректор «Почты России» Алан Козонов заявил, что видит большие перспективы в совмещении фельдшерского пункта и почтового отделения. По его словам, так как ФАП находятся в госсобственности, то компании не надо платить за аренду - таким образом, освободившиеся деньги направят на повышение зарплат работникам.
Похожий проект - «Почтальоны здоровья» - был уже запущен в Ульяновской области. После прохождения медицинской подготовки работники почты могут проводить несложные медицинские процедуры и выявлять опасные заболевания по характерным признакам. Вызов «почтальона здоровья» на дом - это дополнительная рабочая нагрузка на сотрудника, но позволяет почтальону заработать больше.
«Совмещение для почтальона - хороший вариант, но только если он не занят целый день. Нужно только уточнить, какую деятельность можно совмещать. Почтальоны, например, могли бы параллельно работать курьерами в службах доставки, но опять же, должен быть единый регламент по всей стране», - отметил Евстифеев.