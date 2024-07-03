"Хочуть залежний Кабмін": Офіс президента готує відставку Шмигаля, – нардеп Железняк та ЗМІ
В Офісі президента Володимира Зеленського планують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів... Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий – хочуть ще більш залежний Кабмін", – написав депутат.
Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.
"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок... Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися", – розповіло джерело видання.
Інший співрозмовник додав, що це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".
За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка до цієї посади працювала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака.
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Змінило ВОНО Богдана на Єрмака і тепер по факту цей Ділер керує країною .
Поміняв Гончарука на директора Бурштинської котельні ( вже сконала ) Шмигаля і що - краще стало?
Викинув Розумкова, який хоч зовнішній вигляд достойний мав, бо годився, завів в крісло спікера цього Борова ... гидко дивитись стало і слухати .
Був більш-менш нормальний Главком Залужний зі своєю генеральскою командою, так ВОНО приревнувало до його популярності і вичавило з ЗСУ разом з 20 генералами ... і це під час війни - ось і маємо Авдіївку, наступ Орди в Харківській області, зруйновану тепло генерацію та гідрогенерацію ...
Був міністром оборони Резніков, корупціонер, але трохи знався, як контактувати с західними партнерами. А тепер замість еврея-адвоката маємо ісламіста з виглядом бойовика Хамасу та з його родиною, що мешкає в Америці.
І так в усіх кадрових рішеннях .
Так, що слід очікувати погіршення ситуації ... ЦЕЙ та ЦІ вперто тягнуть скривавлену Україну до прірви під задоволене мовчання лоха73%.
То що робити з цією *УСТАЛОСТЬЮ?
Судячи з поведінки та вигляду президента, він вже давно втомився, причому з усього. Мабуть і вдень і вночі про народ думає
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, заявила МІНІСТЕРКА ЕКОНОМІКИ України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".
Ціни в Україні встановлює і контролює міністерство економіки.
Трускавецька вища освіта , вона така ....