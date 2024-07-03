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Новини
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"Хочуть залежний Кабмін": Офіс президента готує відставку Шмигаля, – нардеп Железняк та ЗМІ

шмигаль

В Офісі президента Володимира Зеленського планують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів... Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий – хочуть ще більш залежний Кабмін", – написав депутат.

Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок... Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися", – розповіло джерело видання.

Інший співрозмовник додав, що це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка до цієї посади працювала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: 

Кабмін (7803) відставка (204) Офіс Президента (185) Шмигаль Денис (1515)


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Топ коментарі
+12
Одне Г...о поміняють на інше Гів..о
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03.07.2024 14:52 Відповісти
+7
Кожне нове призначення тільки погіршує ситуацію ...

Змінило ВОНО Богдана на Єрмака і тепер по факту цей Ділер керує країною .

Поміняв Гончарука на директора Бурштинської котельні ( вже сконала ) Шмигаля і що - краще стало?

Викинув Розумкова, який хоч зовнішній вигляд достойний мав, бо годився, завів в крісло спікера цього Борова ... гидко дивитись стало і слухати .

Був більш-менш нормальний Главком Залужний зі своєю генеральскою командою, так ВОНО приревнувало до його популярності і вичавило з ЗСУ разом з 20 генералами ... і це під час війни - ось і маємо Авдіївку, наступ Орди в Харківській області, зруйновану тепло генерацію та гідрогенерацію ...

Був міністром оборони Резніков, корупціонер, але трохи знався, як контактувати с західними партнерами. А тепер замість еврея-адвоката маємо ісламіста з виглядом бойовика Хамасу та з його родиною, що мешкає в Америці.

І так в усіх кадрових рішеннях .

Так, що слід очікувати погіршення ситуації ... ЦЕЙ та ЦІ вперто тягнуть скривавлену Україну до прірви під задоволене мовчання лоха73%.
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03.07.2024 15:29 Відповісти
+6
А що робити з зєЧМОм, яке ще з 2020 року усім "надоїло" і термін якого при владі сплив ще місяць тому, а воно так вчнполося за крісло що з ним його і будемо викидати???

То що робити з цією *УСТАЛОСТЬЮ?
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03.07.2024 15:44 Відповісти
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Одне Г...о поміняють на інше Гів..о
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03.07.2024 14:52 Відповісти
таким чином забезпечується кругообіг г*мна у владі...
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03.07.2024 16:38 Відповісти
жабогадюкинг
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03.07.2024 15:01 Відповісти
А яка ріжниця? Більша половина вибаріців навіть прізвище Шмигаль не чуло. Ну був якийсь доц, щось підписував, головне щоб Вася Голобородько залишався у кріслах, а Вася знає як справу робити, не один парламент вже перестріляв.
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03.07.2024 15:02 Відповісти
Кожне нове призначення тільки погіршує ситуацію ...

Змінило ВОНО Богдана на Єрмака і тепер по факту цей Ділер керує країною .

Поміняв Гончарука на директора Бурштинської котельні ( вже сконала ) Шмигаля і що - краще стало?

Викинув Розумкова, який хоч зовнішній вигляд достойний мав, бо годився, завів в крісло спікера цього Борова ... гидко дивитись стало і слухати .

Був більш-менш нормальний Главком Залужний зі своєю генеральскою командою, так ВОНО приревнувало до його популярності і вичавило з ЗСУ разом з 20 генералами ... і це під час війни - ось і маємо Авдіївку, наступ Орди в Харківській області, зруйновану тепло генерацію та гідрогенерацію ...

Був міністром оборони Резніков, корупціонер, але трохи знався, як контактувати с західними партнерами. А тепер замість еврея-адвоката маємо ісламіста з виглядом бойовика Хамасу та з його родиною, що мешкає в Америці.

І так в усіх кадрових рішеннях .

Так, що слід очікувати погіршення ситуації ... ЦЕЙ та ЦІ вперто тягнуть скривавлену Україну до прірви під задоволене мовчання лоха73%.
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03.07.2024 15:29 Відповісти
А що робити з зєЧМОм, яке ще з 2020 року усім "надоїло" і термін якого при владі сплив ще місяць тому, а воно так вчнполося за крісло що з ним його і будемо викидати???

То що робити з цією *УСТАЛОСТЬЮ?
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03.07.2024 15:44 Відповісти
Порада Шмигалю - навчись грати цюцюркою на роялі. Це сподобається Зеленському і досить креативно, як для прем'єра
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03.07.2024 16:14 Відповісти
буде ревнувати .
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03.07.2024 18:32 Відповісти
Свириденко накреативить, що грабіж і здихання піпла прискориться, вона аж палає своєю креативною тупістю, а залежати вона буде повністю не від Зеленого і його завгоспа єрмака, а від брюссельських і вашингтонських дядь і тьоть, до яких Україна під'єднана як до апарату ШВЛ, а від'єднання від них означатиме швидку і болісну смерть.
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03.07.2024 16:37 Відповісти
Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть
Судячи з поведінки та вигляду президента, він вже давно втомився, причому з усього. Мабуть і вдень і вночі про народ думає
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03.07.2024 16:39 Відповісти
А типу Шмигаль був опозиціонер, ага ще з часів освоєння коронавірусного бюджету на Велике асфальтування
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03.07.2024 17:31 Відповісти
бубочка устал...
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03.07.2024 18:26 Відповісти
А ти що думав ... такі навантаження не кожен витримає .
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03.07.2024 18:34 Відповісти
Клієнти борделю поскаржилися що в них крадуть речі. Треба попереставляти ліжка.
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03.07.2024 20:37 Відповісти
Зєля був досить креативним коміком коли грав своїм дітородним органом на роялі. Такого креативу він чекає і від Шмигаля? А щодо того що хоче більш залежного, то куди вже більше.
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03.07.2024 21:24 Відповісти
А пліснявий не хоче запитати, чи не втомились усі ми від його кодла?
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03.07.2024 22:35 Відповісти
Хотят ещё более зависимый Кабмин. Шутка дня или дна
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03.07.2024 23:18 Відповісти
Юлія Свириденко ? Це ота , яка в квітні 2022 року наказала цінам на пальне стояти по 34 грн/літр?
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, заявила МІНІСТЕРКА ЕКОНОМІКИ України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".

Ціни в Україні встановлює і контролює міністерство економіки.

Трускавецька вища освіта , вона така ....
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03.07.2024 23:57 Відповісти
А тепер Кабмін тіпа "незалежний". Га, зелені підари?
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04.07.2024 08:09 Відповісти

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