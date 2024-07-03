"Хочуть залежний Кабмін": Офіс президента готує відставку Шмигаля, – нардеп Железняк та ЗМІ

В Офісі президента Володимира Зеленського планують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів... Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий – хочуть ще більш залежний Кабмін", – написав депутат.

Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок... Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися", – розповіло джерело видання.

Інший співрозмовник додав, що це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка до цієї посади працювала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака.