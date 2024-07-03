Італія готує рекордний контракт на закупівлю танків у німецької Rheinmetall на $22 мільярди, – Reuters

Італія планує придбати сотні танків у корпорації Rheinmetall, що може стати найбільшим замовленням в історії німецької оборонної групи.

За даними джерел німецької газети Handelsblatt, загальну вартість угоди оцінюють приблизно у 20 мільярдів євро ($21,5 мільярда), повідомляє Reuters.

За інформацією співрозмовників видання, уряд Італії планує замовити щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx і понад 200 основних бойових танків Panther. Контракт буде розраховано на 15 років.

У Rheinmetall цю інформацію не спростували, пообіцявши надати коментар у належний час.

У червні джерела Reuters повідомляли, що італійська оборонна та аерокосмічна група Leonardo веде переговори з Rheinmetall щодо створення стратегічного альянсу для виробництва танків.

Представник Leonardo відмовився коментувати повідомлення Handelsblatt, заявивши, що це питання знаходиться в руках італійського уряду.

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Як повідомлялося, у червні німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу. Загальна вартість контракту на постачання боєприпасів складе близько 8,5 млрд євро.