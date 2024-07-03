Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 4 липня, на рівні 40,7599 грн/$, порівняно із 40,7476 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 15 копійок – до 43,8495 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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А от якщо курс шекеля впаде ... то є дуже погано, бо папаСаша та мамаРима з травня 2022 року вже в Ерец Ісраель сховались і їм потрібен стабільний шекель!
А гривня ... та кому з цього ЗЕшапіто потрібна гривня?
Допомога с Заходу в інших валютах іде ... під розпилювання ЦИМИ.
далі буде...