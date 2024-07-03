БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
17 595 10

Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

деньги,ввп,гроші

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 4 липня, на рівні 40,7599 грн/$, порівняно із 40,7476 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Офіційний курс долара НБУ на 4 липня 2024 року

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 15 копійок – до 43,8495 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2211) гривня (1572) курс (1529) НБУ (9353) обмін валюти (729)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Ну так ефективні менеджери Зеленського ж рулять.
показати весь коментар
03.07.2024 16:26 Відповісти
+3
Вас попереджували зразу долар по 45
показати весь коментар
03.07.2024 17:15 Відповісти
+2
Сонцесяйному насRати на курс гривні ... його статки в оффшорах та вартість нерухомості за кордоном вимірюються в баксах та євро.

А от якщо курс шекеля впаде ... то є дуже погано, бо папаСаша та мамаРима з травня 2022 року вже в Ерец Ісраель сховались і їм потрібен стабільний шекель!

А гривня ... та кому з цього ЗЕшапіто потрібна гривня?
Допомога с Заходу в інших валютах іде ... під розпилювання ЦИМИ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так ефективні менеджери Зеленського ж рулять.
показати весь коментар
03.07.2024 16:26 Відповісти
та чем рулят, экономики нет, это пока займы, но скоро они кончаться и наступит полный заец
показати весь коментар
03.07.2024 19:24 Відповісти
Скоро буде 50,аби не барига шоколадний😁
показати весь коментар
03.07.2024 21:13 Відповісти
ну так, ми ж в дефолті по факту, борги, що набирали десятиліттями, зписувати ніхто не збирається, працюйте й воюйте, платіть борги - порада головних капіталістів світу
показати весь коментар
03.07.2024 16:43 Відповісти
Вас попереджували зразу долар по 45
показати весь коментар
03.07.2024 17:15 Відповісти
та пишіть вже 'атріцатєльний рост'
показати весь коментар
03.07.2024 17:20 Відповісти
Сонцесяйному насRати на курс гривні ... його статки в оффшорах та вартість нерухомості за кордоном вимірюються в баксах та євро.

А от якщо курс шекеля впаде ... то є дуже погано, бо папаСаша та мамаРима з травня 2022 року вже в Ерец Ісраель сховались і їм потрібен стабільний шекель!

А гривня ... та кому з цього ЗЕшапіто потрібна гривня?
Допомога с Заходу в інших валютах іде ... під розпилювання ЦИМИ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:04 Відповісти
Отримали міліард долярів рік тому - то 36 міліардів гривень... Отримали міліард в цьому році - вже 41 міліард гривень. Жидовський профіт))))
показати весь коментар
04.07.2024 07:57 Відповісти
несподіванка для когось?

далі буде...
показати весь коментар
04.07.2024 12:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 