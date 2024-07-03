"Залізна завіса": У росіян за кордоном почнуть вилучати паспорти

Міністерство внутрішніх справ Росії підготувало законопроєкт, який, у разі його ухвалення, наділить Федеральну cлужбу безпеки РФ та МЗС Росії повноваженнями щодо вилучення внутрішніх та закордонних "недійсних" паспортів росіян, зокрема за кордоном.

Про це повідомила заступниця начальника Управління паспортної та реєстраційної роботи Головного управління з питань міграції МВС Росії Єкатеріна Сізова, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, співробітники ФСБ та дипломатичних представництв та консульств зможуть вилучати паспорти, пред'явлені не їхніми власниками; у випадках якщо в документі припущено помилку; якщо до паспорта були внесені непередбачені законодавством відомості, позначки, записи (наприклад, позначка про перетин кордону у внутрішньому паспорті, малюнок, відмітка про володіння твариною тощо).

За словами Сізової, у разі вилучення закордонного паспорта за кордоном громадянину буде видано документ для повернення на територію Росії.

Пропоновані зміни спрямовані на забезпечення порядку поводження з "основним документом, що засвідчує особу", тобто внутрішнім паспортом, та недопущенням внесення до нього відомостей або записів на особистий розсуд власника.

У випадку, коли помилку в даних виявить громадянин після видачі паспорта, він зможе звернутися до підрозділу з питань міграції, який оформив документ, із заявою про усунення помилки, додала Сізова.

У грудні минулого року в Росії набув чинності закон "Про єдиний перелік підстав недійсності паспортів". По ньому посвідчення особи можуть вилучити та анулювати, якщо персональні дані його власника не збігаються з тими, що містяться в базах МВС, Міністерства закордонних справ чи інших федеральних держорганів.

Крім цього, документ передбачає вилучення закордонних паспортів у "невиїзних громадян". До них входять призвані на військову службу, допущені до державної таємниці, співробітники ФСБ, фігуранти кримінальних справ, банкрути та інші. Якщо ж людина з цього списку залишить закордонний паспорт у себе, то документ буде внесено до реєстру недійсних.

Випадки вилучення паспортів

Раніше стало відомо про перші випадки вилучення закордонних паспортів росіян на кордоні через друкарські помилки в даних. В одному випадку в документі виявилася перепустка літери в назві міста, в другому – друкарська помилка в імені.

У першому випадку паспорт було вилучено у громадянина, який в'їжджав у країну із Польщі. Росіянин додав, що тепер не може виїхати назад, доки не отримає новий закордонний паспорт.

Другим постраждалим виявився 33-річний росіянин, який збирався у відпустку. Його закордонний паспорт анулювали в аеропорту "Домодєдово" через друкарську помилку в імені.

У лютому цього року туроператори повідомили, що росіян стали масово не випускати за кордон через помилки у закордонному паспорті.

На ситуацію скаржилися власники п'ятирічних паспортів старого зразка без біометрії, виданих у 2023-2024 роках. За даними турагентів, при оформленні деяких документів стався технічний збій і цифри внизу надрукували не тим шрифтом. Також зустрічалися друкарські помилки та помилки, зокрема в машиночитаній зоні. Так, наприклад, чоловік не зміг відлетіти в Дубай із сім'єю через те, що в нього неправильно було внесено код статі.