Зеленський вперше підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану замість російського (оновлено)

Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу через українську ГТС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю Bloomberg TV.

Він підтвердив, що можливість замінити транзит російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

"Зараз цим займаються урядовці", – сказав Зеленський.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – додав президент.

Він наголосив, що Україна не планує продовжувати контракт на транзит газу з Росією.

"Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші", – заявив очільник держави.

Зеленський уточнив, що зараз питанням можливого транзиту азербайджанського газу до ЄС займаються члени Кабінету Міністрів, зазначивши, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками - "одна з пропозицій", які зараз обговорюють.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt у середу, 3 липня, повідомляє, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

Уряд Німеччини і Єврокомісія вже ведуть відповідні переговори з країнами-членами ЄС, які можуть постраждати внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну, повідомили виданню у Міністерстві економіки ФРН. Йдеться передусім, про Австрію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

За даними видання, у зв'язку з цим Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.

Другий варіант передбачає збільшення імпорту газу з Азербайджану Трансанатолійським газопроводом (TANAP). Але Handelsblatt стверджує, що Баку наразі не має можливості прокачувати цим маршрутом більше палива, ніж зараз.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.