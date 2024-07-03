"Приватбанк" увійшов до ТОП-20 провідних еквайєрів Європи. ІНФОГРАФІКА

Державний "Приватбанк" у 2024 році став єдиним українським банком, який увійшов до рейтингу провідних європейських банків та фінансових компаній-еквайєрів та зберіг позиції у топ-20 на ринку Європи за кількістю та обсягами оплат банківськими картками в торговельній мережі.

Про це йдеться в черговому звіті аналітичного видання Nilson Report, повідомляє пресслужба банку.

За даними дослідження, за підсумками 2023 року "Приватбанк" посів 17 місце серед найбільших європейських еквайєрів та за останній рік збільшив кількість оплат картками через власну екосистему на 33%, обсяги оплат клієнтів зросли на 43%.

Найбільшим у цьому рейтингу став британський Worldpay з річним обсягом транзакцій майже $750 млрд.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу "Приватбанку" Сергія Макаренка, загалом в українській торговельній мережі завдяки "Приватбанку" ведуть бізнес 200 тис. клієнтів, а це своєю чергою 283 тис. активних POS-терміналів банку та понад 25 тис. активних застосунків "Термінал" для прийому оплат картками через смартфон.

Окрім того, понад 15 тис. клієнтів приймають оплату за допомогою сервісу онлайн еквайрингу LiqPay.

"Щодня через екосистему безготівкових розрахунків "Приватбанку" власники банківських карток оплачують майже 10 млн покупок", – зазначили в банку.

Як повідомлялося, у 2023 році державний "Приватбанк" отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн та виплатив державі 57 млрд грн податку на прибуток та дивідендів.

Водночас, за підсумками першого кварталу 2024 року "Приватбанк" отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.