EDS Ukraine відкладає інвестиції у новий завод через обшуки та планує перенести виробництво до Чехії

На початку цього року група EDSUkraine під керівництвом Олександра Запишного запланувала масштабні інвестиції в будівництво нового цеху з виробництва трансформаторів та зарядних пристроїв для електромобілів великої потужності.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Продукцію планували продавати не тільки в Україні, але й у єврозоні, а в перспективі – вийти на ринок США.

Плани проєкту

"Перший етап передбачав будівництво цеху площею 4 тис. кв. м, який повинен був розпочатися в цьому році й уже в наступному ми б мали діюче нове виробництво. Через рік після цього планувалося розпочати будівництво другого цеху-близнюка також на 4 тис. кв. м для розширення виробництва", – сказано в повідомленні.

Загальна сума інвестицій становить майже $8 млн до 2026 року.

Планувалося найняти 160 працівників з відповідними податковими надходженнями. Обсяг податків: 40-45 млн грн на рік на додаток до вже існуючого об'єму в майже 70 млн по всій групі EDS Ukraine за 2023 рік.

Окупність проєкту складає 5 років.

Наражі вже знайдено фінансування першого етапу за рахунок власних коштів Олександра Запишного та кредитів від банків-партнерів.

Обшуки в компанії

Проте, як повідомили в EDS Ukraine, минулого тижня відбулися обшуки в офісах групи та в помешканнях керівників та співпробітників.

Як зазначається, за 15 років існування компанії це перший випадок обшуків.

"Для збереження таємниці слідства не будемо розголошувати ніяких деталей, але вважаємо – це тиск на бізнес. До речі, безпідставний, як свідчить наш досвід, дотримання вимог до робіт, що ми виконуємо, та залучені до процесу адвокати", – підкреслили в компанї.

Подальша доля проєкту

Відтак, там вирішили призупинити розвиток даного інвестиційного проєкту в Україні й почали вивчати можливість створення цього проєкту в єврозоні, оскільки, враховуючи нові ризики, перспектива інвестування в Україні "стає ще більш ризикованою".

"Це рішення є вимушеним кроком, що може призвести до втрати робочих місць і податкових надходжень для нашої країни. Однак група продовжує свою діяльність, і ми прагнемо забезпечити якісний продукт для українських споживачів, хоч і тепер, можливо, з виробничими потужностями за кордоном", – підсумували в EDS Ukraine.