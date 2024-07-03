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Новини
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EDS Ukraine відкладає інвестиції у новий завод через обшуки та планує перенести виробництво до Чехії

ukraine,eds

На початку цього року група EDSUkraine під керівництвом Олександра Запишного запланувала масштабні інвестиції в будівництво нового цеху з виробництва трансформаторів та зарядних пристроїв для електромобілів великої потужності.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Продукцію планували продавати не тільки в Україні, але й у єврозоні, а в перспективі – вийти на ринок США.

Плани проєкту

"Перший етап передбачав будівництво цеху площею 4 тис. кв. м, який повинен був розпочатися в цьому році й уже в наступному ми б мали діюче нове виробництво. Через рік після цього планувалося розпочати будівництво другого цеху-близнюка також на 4 тис. кв. м для розширення виробництва", – сказано в повідомленні.

Загальна сума інвестицій становить майже $8 млн до 2026 року.

Планувалося найняти 160 працівників з відповідними податковими надходженнями. Обсяг податків: 40-45 млн грн на рік на додаток до вже існуючого об'єму в майже 70 млн по всій групі EDS Ukraine за 2023 рік.

Окупність проєкту складає 5 років.

Наражі вже знайдено фінансування першого етапу за рахунок власних коштів Олександра Запишного та кредитів від банків-партнерів.

Обшуки в компанії

Проте, як повідомили в EDS Ukraine, минулого тижня відбулися обшуки в офісах групи та в помешканнях керівників та співпробітників.

Як зазначається, за 15 років існування компанії це перший випадок обшуків.

"Для збереження таємниці слідства не будемо розголошувати ніяких деталей, але вважаємо – це тиск на бізнес. До речі, безпідставний, як свідчить наш досвід, дотримання вимог до робіт, що ми виконуємо, та залучені до процесу адвокати", – підкреслили в компанї.

Подальша доля проєкту

Відтак, там вирішили призупинити розвиток даного інвестиційного проєкту в Україні й почали вивчати можливість створення цього проєкту в єврозоні, оскільки, враховуючи нові ризики, перспектива інвестування в Україні "стає ще більш ризикованою".

"Це рішення є вимушеним кроком, що може призвести до втрати робочих місць і податкових надходжень для нашої країни. Однак група продовжує свою діяльність, і ми прагнемо забезпечити якісний продукт для українських споживачів, хоч і тепер, можливо, з виробничими потужностями за кордоном", – підсумували в EDS Ukraine.

Автор: 

завод (742) інвестиції (1549) виробництво (1305) Чехія (354) електромобіль (704)


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Топ коментарі
+19
І, звісно, єрмак тут ні до чого
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03.07.2024 16:51 Відповісти
+13
Це нагадує, як колись Клюєву занесли мільйон у валізі, щоб дав дозвіл на відкриття сміттєпереробного заводу в Івано-Франківську. А він зажадав два. Завод не відкрили. Сміття розвозили втіхаря по всій Україні в поля.
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03.07.2024 16:49 Відповісти
+12
А ЗЄ так взагалі на Банковій тільки малярними роботами займається.
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03.07.2024 16:54 Відповісти
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Це нагадує, як колись Клюєву занесли мільйон у валізі, щоб дав дозвіл на відкриття сміттєпереробного заводу в Івано-Франківську. А він зажадав два. Завод не відкрили. Сміття розвозили втіхаря по всій Україні в поля.
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03.07.2024 16:49 Відповісти
А мені не нагадує! Бо то внутрішні розбірки місцевих влад які тоді чомусь не лякали іноземних інвесторів. А зараз вони вже не церемонячись вказують нам в яку корупційну клоаку ми впали...
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03.07.2024 19:42 Відповісти
Не бреши, це львівське сміття мандрувало всією Україною через корупціонера садового, яке аж Кличко приймав, згідно знайдених у ньому чеків
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04.07.2024 10:25 Відповісти
Клюєв ? Ти краще скажи, коли чехи нарештіпідписали меморандум про будівництво сміттєпереробного заводу ?
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04.07.2024 10:58 Відповісти
І, звісно, єрмак тут ні до чого
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03.07.2024 16:51 Відповісти
А ЗЄ так взагалі на Банковій тільки малярними роботами займається.
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03.07.2024 16:54 Відповісти
"Отстегнуть" заыли? Вот и лечат память теперь. Обысками. Физиотерапия называется.
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03.07.2024 16:54 Відповісти
нажаль Україна з кожним днем перетворюється на якийсь концтабір.
цікаво, чи підтримує народ цей рух до гулагу?
вважаю настав час змінити владу
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03.07.2024 16:55 Відповісти
підтримуємо! міняй
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03.07.2024 16:58 Відповісти
декілька днів тому спробували щось міняти, точніе просто віче провести. фсб усіх злапало та по сізо розпихали.
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03.07.2024 18:20 Відповісти
Не фсб, а ее филиал сбу.
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03.07.2024 19:21 Відповісти
він правильно написав )
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03.07.2024 21:10 Відповісти
Фсб оголосило, що організатори планували захопити підконтрольну йому ВРУ
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04.07.2024 10:34 Відповісти
Всі хочуть виборів щоб вигнати кремлівських зеузурпаторів. Незнаю таких кому вибори не потрібні.
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04.07.2024 10:30 Відповісти
Хм, ніби він тут перший день живе.
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03.07.2024 16:55 Відповісти
та навіщо комусь ті інвестори..., один клопіт... й без інвесторів якось жили...
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03.07.2024 16:57 Відповісти
ментам і прокурорам глибоко по цимбалах ці виробництва в Україні! власна копійка набагато краще гріє їхні смердючі душі
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03.07.2024 16:57 Відповісти
Менти та прокурори без команди з ОП навіть гавкати не стануть.
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03.07.2024 16:59 Відповісти
не перебільшуй! гавкають ще й як! у них своя ділянка для харчування
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03.07.2024 17:20 Відповісти
Угу... "А бубачка ні пра що не знав... Він ще навчиться... Дайте йому ще 100 днів (тижнів, місяців, років...) і він..." не залишить від України нічого.
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03.07.2024 17:45 Відповісти
Фсбэшник Елдак в работе татаров, шурма и т.д и Бенин Оманский Нарик...
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03.07.2024 16:57 Відповісти
Зелені гниди ніяк не нажеруться, тому з ними не буде майбутнього в Україні
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03.07.2024 17:02 Відповісти
5 - 6 дефективних Зєменеджерів не допустять аби в Україні розвивалися виробництво та економіка.
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03.07.2024 17:07 Відповісти
..і кого там ще зеленські *****.матори кличуть повертатися з за кордону, розваливши тут усе, разом з ******..:?
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03.07.2024 17:10 Відповісти
Все як завжди. Невиліковна теріторія.
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03.07.2024 17:11 Відповісти
ефективні менеджери угробили економіку повністю
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03.07.2024 17:12 Відповісти
Забув ОПу д'єрмака ''підмазати''.
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03.07.2024 17:19 Відповісти
Зєля, бл....
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03.07.2024 17:27 Відповісти
ааахахахахахахахах, яких ще інвестнянь вам ***** не вистачає?))))
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03.07.2024 17:35 Відповісти
С.ука - ця влада робить все, щоби знищити вже інсуючі виробницта, не допустити будівництво нових (історію з вимаганням міліона за підключення завода Байрактара до мережі всі пам'ятають?), при цьому підвищують податки і плату за комунальні послуги.

На мій погляд - влада робить все, щоби в державі повністю зруйнувати економіку, щоби потім на тлі відсутності грошей примиритись з нацистами з півночі!
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03.07.2024 18:03 Відповісти
а от треба було "інвєстєціонной нянє" лідора-*********** зателефонувати й вона швидко би "всьо парєшала"...
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03.07.2024 18:19 Відповісти
"Крана злодіїв не може існувати, хоча б тому що вона не бажана Богом"
Св. Агостіно
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03.07.2024 22:19 Відповісти
Декілька місяців назад бачив новину про харківську компанію, багато зарядних станцій якої, знайшли на россії та в криму. Цікаво, це вона тоді була? Бо в нас часто головне це прибуток. А коли виникають питання то зразу вмикають патріота.
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04.07.2024 02:57 Відповісти
p.s. Новину знайшов. В харкові інша фірма
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04.07.2024 03:05 Відповісти
В своё время я работал в ЭДС. И раз уж начали героизировать Запышного и его фирму(ы), то расскажите тогда сразу, как проекты с фактической маржой в 200-300% по бухгалтерии оказывались либо убыточными, либо просто в ноль. Расскажите, как ваш недогерой Запышный платил Александру Высоцкому (уникум-мошенник из РФ) некислые деньги за типа обучение сотрудников на тренинга (то, что эти тренинги бесполезные, то пол беды, но ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИСЬ В РФ!!!) В РАШУ!!!
Пусть Запышный расскажет, почему у него практически все сотрудники на минималке оформлены, и почему его шарага находится не на яснополянской, где зарегистрирована.
Пусть Запышный расскажет про свои мутки с землёй, которые он вёл с головами местных ОТГ.
Пусть Запышный расскажет, как он кидал людей на зарплаты, просто вышвыривая на улицу после сдачи объекта. Ну а че, объект сдан, деньги получены, люди не нужны, можно не платить... Да, Саша?
Несмотря на прогнившую правоохранительную систему, именно в случае с ЭДС желаю, что б раскопали все мутки и заставили заплатить за всё.
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04.07.2024 21:28 Відповісти

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