Країни ЄС можуть зменшити постачання електроенергії в Україну через спеку

Обсяг імпорту електроенергії із сусідніх європейських країн обмежений через через зростання внутрішнього споживання у Східній Європі через спеку.

Про це повідомив радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує пресслужба оператора енергосистеми України.

"Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК "Укренерго", добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити", – розповів Бойко.

Він нагадав, що на відміну від імпорту, аварійна допомога надається тільки за наявності такої можливості.

"В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", – зазначив Бойко.

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Як повідомлялося, упродовж доби, 3 липня, Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з європейських країн.

За даними НЕК "Укренерго", зокрема, очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год. та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Це рекордний показник.

Також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх європейських країн.