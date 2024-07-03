БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
783 21

Країни ЄС можуть зменшити постачання електроенергії в Україну через спеку

електроенергія

Обсяг імпорту електроенергії із сусідніх європейських країн обмежений через через зростання внутрішнього споживання у Східній Європі через спеку.

Про це повідомив радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує пресслужба оператора енергосистеми України.

"Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК "Укренерго", добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити", – розповів Бойко.

Він нагадав, що на відміну від імпорту, аварійна допомога надається тільки за наявності такої можливості.

"В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", – зазначив Бойко.

Читайте також: Україна збільшила імпорт електроенергії у червні вдвічі. Звідки постачали найбільше?

Як повідомлялося, упродовж доби, 3 липня, Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з європейських країн.

За даними НЕК "Укренерго", зокрема, очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год. та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Це рекордний показник.

Також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх європейських країн.

Автор: 

імпорт (2356) Євросоюз (5193) електроенергія (4285) Укренерго (2018)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Шось забарилися "інтелектуали" з повідомленням про експорт в Румунію і посиланням на трансперенсі платформ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:41 Відповісти
+1
***** зганяй ,там і лікаря знайдеш
показати весь коментар
03.07.2024 21:01 Відповісти
+1
Клепки не вистачає зрозуміти що вночі дифіцит генерації? Вдень додається виробіток сонячних електростанцій.
показати весь коментар
03.07.2024 21:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось забарилися "інтелектуали" з повідомленням про експорт в Румунію і посиланням на трансперенсі платформ.
показати весь коментар
03.07.2024 19:41 Відповісти
не хвилюйся. Все випливе. І до речі розтлумач. Які такі пікови навантаження з 24.00 до 4.00 ранку. Пікова дама електрику жре? Чи Зеля і його шобла жирує?
показати весь коментар
03.07.2024 19:48 Відповісти
Про піки споживання вночі не зрозумів. Були відповідні повідомлення?
показати весь коментар
03.07.2024 19:52 Відповісти
не прикидайся дурнем. Чи може тобі до псіхыатра насправді час звернутися?
показати весь коментар
03.07.2024 20:00 Відповісти
Якого психіатра можете порекомендувати?
показати весь коментар
03.07.2024 20:55 Відповісти
***** зганяй ,там і лікаря знайдеш
показати весь коментар
03.07.2024 21:01 Відповісти
Вам відомі такі екстремальні рецепти лікування, мабуть у вас великий досвід?
показати весь коментар
03.07.2024 21:06 Відповісти
а *****+по їбалу взагалі все лікується
показати весь коментар
03.07.2024 21:41 Відповісти
Можеш скільки завгодно лизати дупу Кудрицькому, але як є тупа шістка, їй і лишися
показати весь коментар
03.07.2024 22:30 Відповісти
Ви все продовжуєте розповідати про лизання, чоловічі статеві члени і психіатрію. Нічогенький набір категорій для невтішного діагнозу.
показати весь коментар
03.07.2024 22:41 Відповісти
Клепки не вистачає зрозуміти що вночі дифіцит генерації? Вдень додається виробіток сонячних електростанцій.
показати весь коментар
03.07.2024 21:17 Відповісти
через що? переважна більшість людей вночі відпочивають. Промислові підприємства не роблять, освітлення не працує. Але бовдурам не зрозуміти, що Ахмету треба компенсувати збитки
показати весь коментар
03.07.2024 22:26 Відповісти
Вночі населенню вимикають напругу щоб компенсувати збитки Ахметова. Тобто менше споживання електроенергії=менше грошей в енергетиці і ця тотожність якось допоможе компенсувати збитки? Здається у когось розлади когнітивних функцій мозку.
показати весь коментар
03.07.2024 22:46 Відповісти
саме те що ти заперечував. Електрика іде до Румунії, Молдови та Угорщини за валюту. А щоб і в Україні мати прибуток - підняли тарифи. За це хоч чув, йолоп?. Щодо мозгу. Всім відомо що у зелених його взагалі нема
показати весь коментар
03.07.2024 23:12 Відповісти
Електроенергія вироблена на території України не продається за кордон.
показати весь коментар
04.07.2024 04:33 Відповісти
ми чули ці байки ще з часів Чукчми
показати весь коментар
04.07.2024 07:08 Відповісти
Тариф на електроенергію для населення ледь не в два рази менший ніж реальна вартість електроенергії, наприклад як для юридичних осіб або ФОПів.
показати весь коментар
04.07.2024 05:49 Відповісти
рано чи пізно, весіте тобі, паша, на електродроті . Хтось має відповісти за "справедливі тарифи". Саме тебе призначуть цапом відбувайлом. А твій коментар я збережу як доказ
показати весь коментар
04.07.2024 07:12 Відповісти
Стосовно тарифу для населення, то він встановлюється відповідною постановою кабінету міністрів.
показати весь коментар
04.07.2024 07:28 Відповісти
Думаю можна підводити підсумки: фіксація на чоловічих статевих херах, безпідставна віра у конспірологічні теорії, залякування опонента нездійсненними карами. І все оце мало мене переконати? Відповідь ні, очевидно що твої повідомлення написані з метою усунути внутрішній дискомфорт викликаний зіткненням вірувань інстальованих в твій мозок з суворою реальністю.
показати весь коментар
04.07.2024 07:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 