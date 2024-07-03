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Новини
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Відключень електроенергії стане менше наприкінці липня: В "Укренерго" назвали причину

свет

Графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

Про це повідомив радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує пресслужба оператора енергосистеми України.

"Ситуація десь буде до 20-х чисел липня приблизно на такому ж рівні, на якому перебуває сьогодні... Але у 20-х числах липня ми плануємо вихід з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з’явиться додаткова електрична потужність у системі. Безумовно, це призведе до суттєвого пом'якшення графіків", – розповів Бойко.

Він додав, що навіть після цього дефіцит потужності в енергосистемі збережеться, але він буде суттєво нижчим.

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Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.

Автор: 

електроенергія (4285) Укренерго (2018) Міненерго (927)


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Топ коментарі
+10
А спланувати вивід генеруючих потужностей не одночасно, а по черзі, ця команда "дЕфективних менеджерів не в змозі? Чи в них усіх в графі "освіта" вписано Трускавецькі курси?
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03.07.2024 18:09 Відповісти
+7
..а зеленські-мародерські тарифи (які заморожегі на час війни, як воно насцяло) хтось вразумить?
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03.07.2024 17:21 Відповісти
+6


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03.07.2024 18:36 Відповісти
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..а зеленські-мародерські тарифи (які заморожегі на час війни, як воно насцяло) хтось вразумить?
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03.07.2024 17:21 Відповісти
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03.07.2024 17:24 Відповісти


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03.07.2024 18:36 Відповісти
В Житомирській області в селах
не відключають світло.
В Вінницькій теж...якась
незрозуміла ситуація...
В Київській області по 6-7 годин
немає світла.
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03.07.2024 17:59 Відповісти
Це влаштовано з метою спекуляції. Продавати втридорога генератори.
+ продати втридорога ті генератори які вони отримали від країн Заходу в якості допомоги ще взимку 2022/2023 року.
Тому, власне, і "кошмарять" Київ, спеціально розганяють наративи, що, готуйтеся, "не буде взимку ні води, ні тепла, ні електрики" і т.д. - "але, от, є генератори великої потужності, якими зможете хоча б мінімально заживити цілу багатоповерхівку".
І на хвилі цих наративів, штучно створеної паніки, яка підігрівається жорсткими блекаутами, люди купують, переплачуючи в кілька разів. А людям ще кажуть, мовляв, давайте, поспішайте, бо вже немає в наявності, вже черга - і продають втритодорога.
І люди, знову ж таки - купують.
Бо багатоповерхівки, особливо новобудови
- вони майже всі живляться виключно електрикою, газу немає, воду, аби подати на верхні поверхи - треба щоби працювали насоси, тепло - теж саме.

От і все. Але такий генератор - це далеко не забавка, йому на місяць тільки пального треба на сотні тисяч. І що буде далі - далі, ці генератори люди будуть просто вимикати, бо дуже дорого. І будуть знову, ті самі ділки, які продавали тритодорога, будуть викупати їх вже назад - за півціни, за третину.

І знаєте, що найцікавіше? Те, що прямо зараз, українські АЕС на повну продають дешеву українську електроенергію на Захід.
А українцям продають дорогу західну та дорогу "зелену", ахметівську - і кажуть що ще треба підіймати тарифи.
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04.07.2024 09:09 Відповісти
А спланувати вивід генеруючих потужностей не одночасно, а по черзі, ця команда "дЕфективних менеджерів не в змозі? Чи в них усіх в графі "освіта" вписано Трускавецькі курси?
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03.07.2024 18:09 Відповісти
так на це розум треба мати і мінімальну освіту 10 класів ... що одного, що іншого немає в зебілів при владі !!!

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03.07.2024 18:40 Відповісти
Якщо спланувати за розумом, то не вийде "продати" народу чергове, "обгрунтоване" підвищення тарифів.
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04.07.2024 17:52 Відповісти
Тобто повний п*здець трохи схудне? Як обнадійливо!
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03.07.2024 18:55 Відповісти
Всі разом взяті побутові споживачі України використовують лише частину атомної е/е, що виробляється щоденно українськими АЕС;
Вартість атомної е/е на 2024 з доставкою до квартири кожного споживача , вкл. індексації, податки, прибутки, постачання ~ 0,97 коп. (оперуючі отриманими офіційними данними і законодавчими формулами розрахунку вартості е/е порахувала Ю.Тимошенко - дивись ютіб)
Всі постачаючи компанії (гниднику ахмєтова-привіт)відповідно до чинних законодавчих норм не мають права виставляти вартість постачання е/е до споживачів більше 10% від вартості е/е.
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03.07.2024 19:45 Відповісти
Йуля ******* як дихає Запитай її скільки вона від своїх мільярдів задонатила на ЗСУ?
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04.07.2024 13:51 Відповісти
Невже рудий тхір ахметов вгамував свою жадібність?!
Не вірю я в таке щастя!
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03.07.2024 20:07 Відповісти
А як щодо газових генераторів, чому ніхто не комунікує щодо такої можливості вирішити проблему з електроенергією? Чи децентралізація енергоринку лякає енергетичних магнатів і чиновників, які живуть на їхню ренту?
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04.07.2024 11:15 Відповісти
..это тот самый юрий бойко??
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04.07.2024 12:50 Відповісти

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