Відключень електроенергії стане менше наприкінці липня: В "Укренерго" назвали причину

Графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

Про це повідомив радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує пресслужба оператора енергосистеми України.

"Ситуація десь буде до 20-х чисел липня приблизно на такому ж рівні, на якому перебуває сьогодні... Але у 20-х числах липня ми плануємо вихід з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з’явиться додаткова електрична потужність у системі. Безумовно, це призведе до суттєвого пом'якшення графіків", – розповів Бойко.

Він додав, що навіть після цього дефіцит потужності в енергосистемі збережеться, але він буде суттєво нижчим.

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Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.