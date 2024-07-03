Путіну доповіли про відсутність у Росії сучасного обладнання для видобутку нафти

Російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Про це на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Кремлі повідомив Александр Дюков – голова правління "Газпром Нефти", третьої за обсягами видобутку нафтової компанії Росії, передає The Moscow Times.

За словами Дюкова, зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".

Щоб усунути цю залежність та розробити російські аналоги імпортних технологій, потрібно не менше трьох років і 1 трлн руб.

"Ми ставимо собі завдання до 2027 року цей дефіцит усунути, що стосується обладнання", – сказав Дюков.

Вихід нафтосервісних компаній із Росії

Після початку розв'язаної Росією війни проти України та західних санкцій, які заборонили постачання до Росії технологій для нафтовидобутку, з Росії пішли найбільші західні нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes, за допомогою яких у країні вдалося відновити видобуток після обвалу в останні роки СРСР.

Втім, "велика трійка нафтосервісу, яка до війни займала 20% російського ринку, відповідаючи в основному за високотехнологічний сегмент, продовжує працювати в РФ, завершуючи укладені до війни контракти: Halliburton і Baker Hughes продали бізнес у країні менеджменту російських підрозділів.

Перспективи російського видобутку

Поки що російським нафтовикам вдається утримувати видобуток стабільним: торік він склав 530 млн тонн і просів лише на 1% рік до року. Однак довгострокові перспективи галузі виглядають туманними: при тому, що запаси нафти в Росії оцінюються в 19 млрд тонн, частка нерентабельних покладів стрімко збільшується.

Відкриті ще за часів СРСР родовища виснажуються, а нових із дешевою та легкою у видобутку нафтою виявити не вдається.

Минулого року на державний баланс Росії було поставлено 43 родовища нафти та газу, але нафтові родовища в масі виявилися або "дрібними" (запаси до 5 млн тонн), або "дуже дрібними" (менше за 1 млн тонн). Їхні сумарні запаси становили лише 43 млн тонн нафти, що становить місяць поточного російського видобутку.