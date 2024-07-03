Росія хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну, – російський віцепрем’єр

Росія готова продовжити постачати газ до ЄС через газотранспортну систему України після завершення дії чинного транзитного контракту наприкінці 2024 року.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, пише російський "Коммерсант".

"Від України залежить транзит через її територію. Вони мають свої встановлені правила. Від їхнього бажання залежить. Росія готова постачати", – сказав Новак.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу через українську ГТС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку. За його словами, це "одна з пропозицій", які наразі обговорюються.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит газу з Росією.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt повідомляє, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

За даними видання, Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.

Другий варіант передбачає збільшення імпорту газу з Азербайджану Трансанатолійським газопроводом (TANAP). Але Handelsblatt стверджує, що Баку наразі не має можливості прокачувати цим маршрутом більше палива, ніж зараз.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.