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Новини
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"Приватбанк" продасть безнадійні кредити фізичних осіб на майже 5 мільярдів

приватбанк

Державний "Приватбанк" планує до кінця року продати через ДП "СЕТАМ" права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на 4,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

Водночас із портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

У банку додали, що наразі "Приватбанк" оновлює правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку. Наступне розміщення оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року.

Як повідомлялося, у січні 2024 року "Приватбанк" виставив на торги права вимоги за портфелем кредитів на суму 501,4 млн грн.

Автор: 

аукціон (1348) кредит (3311) Приватбанк (1786)


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Підготовка до приватизації Привату потрібноими людьми за 1 гривню.
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04.07.2024 12:32 Відповісти
Безнадійні це від Коломойського?
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04.07.2024 12:55 Відповісти
ТсЦиКунам?
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04.07.2024 13:41 Відповісти
Добрым людям с паяльниками и утюгами?
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04.07.2024 14:27 Відповісти

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