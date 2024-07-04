"Укрзалізниця" спільно з іспанцями виготовлятимуть вагони, які автоматично підлаштовуються під ширину колії

АТ "Укрзалізниця" спільно з іспанськими компаніями розробляє пілотний проєкт з виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами. Вони зможуть курсувати як українськими, так і європейськими коліями.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, передає Forbes.

За його словами, "Укрзалізниця" домовилися створити спільний консорціум з іспанськими компаніями, у яких є досвід в технології автоматичної зміни ширини колії.

Компанії зможуть спільно подаватися на грант іспанського уряду для запуску в Україні пілотного проєкту, пояснив Лященко.

Пілотний проєкт передбачає виготовлення вагонів, які буде обладнано розсувними колісними парами, а також встановлення автоматизованої системи зміни ширини колії для 1520 мм (український стандарт)/1435 мм (європейський стандарт).

У найкращому разі проєкт може стартувати наприкінці 2025 року, оскільки у цих вагонів складний процес сертифікації, додав голова "Укрзалізниці".

Наразі триває робота над розробкою технічних деталей цього проєкту, щоб перший етап стартував до кінця 2024-го. Орієнтовна вартість проєкту становить декілька мільйонів євро.

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Іспанська та українські залізниці відрізняються від країн ЄС стандартною шириною колії. Зокрема, український стандарт колії – 1520 мм, європейський – 1435 мм. Це створює бар’єри для інтеграції в єдину європейську залізничну мережу.

Іспанські державні компанії Adif та Renfe розробили інноваційну систему зміни ширини колії для вантажних перевезень.