"Укрзалізниця" спільно з іспанцями виготовлятимуть вагони, які автоматично підлаштовуються під ширину колії
АТ "Укрзалізниця" спільно з іспанськими компаніями розробляє пілотний проєкт з виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами. Вони зможуть курсувати як українськими, так і європейськими коліями.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, передає Forbes.
За його словами, "Укрзалізниця" домовилися створити спільний консорціум з іспанськими компаніями, у яких є досвід в технології автоматичної зміни ширини колії.
Компанії зможуть спільно подаватися на грант іспанського уряду для запуску в Україні пілотного проєкту, пояснив Лященко.
Пілотний проєкт передбачає виготовлення вагонів, які буде обладнано розсувними колісними парами, а також встановлення автоматизованої системи зміни ширини колії для 1520 мм (український стандарт)/1435 мм (європейський стандарт).
У найкращому разі проєкт може стартувати наприкінці 2025 року, оскільки у цих вагонів складний процес сертифікації, додав голова "Укрзалізниці".
Наразі триває робота над розробкою технічних деталей цього проєкту, щоб перший етап стартував до кінця 2024-го. Орієнтовна вартість проєкту становить декілька мільйонів євро.
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Іспанська та українські залізниці відрізняються від країн ЄС стандартною шириною колії. Зокрема, український стандарт колії – 1520 мм, європейський – 1435 мм. Це створює бар’єри для інтеграції в єдину європейську залізничну мережу.
Іспанські державні компанії Adif та Renfe розробили інноваційну систему зміни ширини колії для вантажних перевезень.
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Скільки іноземних операторів зможуть користуватись нашими коліями на приїзд в середині країни? Чи це монополія з одним боком? Іспанія не може просто запропонувати свої послуги по перевезенню?
А локомотиви міняються.