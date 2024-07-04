Оголошено тендер на будівництво Національного меморіалу: вартість першої черги зросла до 1,8 мільярда

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Міністерства у справах ветеранів оголосила тендер на будівництво першої черги Національного меморіалу очікуваною вартістю 1,8 мільярда гривень.

Сам аукціон призначено на 18 липня, свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

За умовами тендеру, підрядник має до кінця 2025 року виконати роботи "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" перша черга будівництва (1-2 пускові комплекси).

Умовами виконання робіт передбачена післяплата через 14 днів.

Як повідомлялося, у січні держустанова "Національне військове меморіальне кладовище" уклала угоду з приватним підприємством "Терра Інжиніринг" на проєктні роботи вартістю 40,38 млн грн.

Компанія мала до 30 травня виконати проєктні роботи для першої черги будівництва Національного військового меморіального кладовища у складі першого-другого пускових комплексів. Тоді кошторисну вартість її будівництва оцінювали у 1,54 млрд грн, у тому числі першого пускового комплексу – 655,82 млн грн і другого пускового комплексу – 887,87 млн грн.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

Раніше Меморіал планувалося звести на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні, для цього Верховна Рада у травні 2023 року ухвалила окремий закон.

Однак в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об’єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Нагадаємо, у 2022 році на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.

Нагадаємо, торік проєктні роботи попередньої стадії "Ескізний проект" Національного меморіалу виконало ТОВ "Інжиніринг-Холдинг" за 271 тис. грн. Позитивний експертний звіт щодо неї виконало ДП "Укрдержбудекспертиза" за 889 тис. грн.